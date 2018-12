Uruguay tienta a pymes tecnológicas

Uruguay busca atraer a emprendedores tecnológicos que Argentina expulsa con impuestos. Lo hace a través de facilidades impositivas para la importación de partes para prototipos en electrónica y robótica.

En ese sentido, el gobierno uruguayo reglamentó la ley que le permite exonerar de tasas y tributos a la importación de insumos con destino al proceso de prototipado o pequeñas series de producción del sector de electrónica o robótica, explicó un boletín del estudio Bergstein.

El decreto reglamentario estableció determinados beneficios fiscales y no fiscales para esas actividades, indicó el paper de Bergstein, que enumeró como sigue:

¿Qué se entiende por actividad sectorial innovadora de electrónica y robótica?

La actividad productiva que se ocupa del diseño, construcción y/o montaje de sistemas de sensado, control automático, instrumentación, procesamiento de señales analógicas o digitales, telecomunicaciones y combinaciones de los anteriores procesos.

¿Qué beneficios se otorgan?

Se exonera de todo tributo a la importación de insumos cuyo destino exclusivo sea su utilización en el proceso de prototipado o pequeñas series de producción de la industria electrónica o robótica, cuyo monto no supere el equivalente a u$s 2.000. El monto máximo anual es de u$s 10.000 por beneficiario, sea persona física o jurídica, salvo en el caso de las instituciones educativas que pueden llegar a u$s 30.000. Además, en el caso de importaciones que no superen el monto de u$s 500, se las exonera de la intervención del despachante de aduana.