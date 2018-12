López Obrador presenta un presupuesto prudente

El nuevo gobierno nacionalista de izquierda de Andrés Manuel López Obrador de México presentó su primer presupuesto el sábado. Promete un "compromiso absoluto con la disciplina fiscal y financiera" y un superávit primario de 1% del producto bruto interno (PBI) el próximo año sin ningún impuesto nuevo.

El paquete de gastos de "austeridad" de 5,8 billones de pesos mexicanos (u$s 287.000 millones) que Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó a la cámara baja del Congreso fue 6,1% superior, en términos reales, al presupuesto aprobado para 2018, pero se esperaba que fuera de 0,2% inferior al gasto real de este año.

El presupuesto pronosticó un crecimiento de 2% del PBI en 2019, ligeramente superior a los pronósticos de mercado de 1,8% a 1,9% del PBI. Urzúa dijo que el gobierno espera que el crecimiento, que se prevé será de 2,3% a fines de este año, finalmente sea mayor a 2%, pero quiere ser "conservador".

"La prudencia, la transparencia, la responsabilidad y la objetividad son las premisas con las que se armó el Paquete Económico", dijo el ministerio de Finanzas refiriéndose al presupuesto y calificándolo de "herramienta para el desarrollo económico" de México.

El presupuesto calculó ingresos totales por 5.300 millones de pesos mexicanos, de los cuales 20% provendrían del petróleo y 62.3%de los impuestos. El presupuesto también incluyó la reducción de impuestos prometida de entre 30% y 20% sobre la frontera de EE.UU., lo que costaría cerca de 40.000 millones de pesos, dijo Urzúa, menos de la mitad de algunas estimaciones del mercado.

La inflación se pronosticó en 3,4%, en comparación con las previsiones de mercado de 3,95% y las necesidades de financiamiento de 2019 se proyectaron en 2,5%, en línea con 2018, pero por debajo de las expectativas del mercado de 2,7% del PBI .

El gobierno dijo que esperaba que el valor del peso promediaría 20 pesos mexicanos por dólar estadounidense, cerca de su nivel actual, y calculó que el precio promedio de la mezcla de petróleo mexicana sería de u$s 55 el barril, por debajo del actual u$s 62,7. El ministerio de Finanzas espera que la producción de petróleo sea de 1.847 millones de barriles diarios, en gran parte sin cambios con respecto a este año.

Urzúa aseguró que el gobierno aplicó una rigurosa austeridad y reorientó el gasto hacia proyectos de bienestar e infraestructura.

Se reservaron cerca de 252.000 millones de pesos para proyectos prioritarios, incluyendo 100.000 millones de pesos mexicanos para duplicar las pensiones de vejez y 44.300 millones de pesos para becas y programas de aprendizaje para 2,6 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian.

Las administraciones mexicanas hace tiempo que aplican un programa de cobertura petrolera para proteger las finanzas estatales de las fluctuaciones del precio del petróleo. Urzúa confirmó que México continuaría la cobertura en 2019, pero se negó a dar detalles.

Sin embargo, Urzúa dijo que no se utilizará el efectivo del presupuesto para pagar los bonos por u$s 6.000 millones emitidos para financiar un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que López Obrador ha dicho que eliminará. Los tenedores de bonos han rechazado hasta ahora los términos de una oferta de recompra del gobierno por u$s 1.800 millones, incluso después de haber sido mejorada para abordar algunos de sus reclamos.

Los analistas revisarán el paquete cuidadosamente. "La pregunta clave para los inversores y los mercados será si la administración está, en última instancia, firmemente comprometida a cumplir la metao fiscal primaria aprobada", escribió Alberto Ramos de Goldman Sachs a sus clientes.

También ve "riesgos nada insignificantes" con respecto a la posibilidad de que el gobierno decida no cumplir con sus metas, en lugar de recortar o posponer el gasto prometido.