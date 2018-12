Trump volvió marcarle la cancha a la Fed antes de que suba de tasa

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar públiamente el accionar de la Reserva Federal, en la previa de la reunión de mañana donde se espera que la autoridad monetaria de la primera economía del mundo vuelva a subir las tasas de interés.

Fiel a su estilo, el mandatario utilizó su cuenta de Twitter para arremeter contra Jerome Powell. "Es increíble que con un dólar muy fuerte y con prácticamente nada de inflación, (con) el mundo exterior explotando a nuestro alrededor, París en llamas y China cayendo, la Fed esté siquiera considerando otra alza a las tasas de interés", escribió Trump.

No fueron gritos al aire. Unas horas más tarde, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, amplió la postura en una entrevista a la cadena de noticias CNBC. "La razón por la que la Fed no debería subir las tasas el miércoles no es porque la economía de esté desacelerando, sino que porque la economía está creciendo sin inflación", aseguró Navarro a CNBC. "Creo que lo que la Fed debería hacer simplemente es hacer lo que dice que va a hacer, que es mirar los datos, en vez de sólo decir vas a subir las tasas tres veces el próximo año, eso es loco. Ve los datos", agregó.

El mercado espera que la Fed mañana aumente las tasas de interés, mientras cumple con su promesa de aumentar el costo del dinero gradualmente hacia una postura neutral para evitar que la economía se sobrecaliente.

Muchos economistas también ven a la Fed subiendo las tasas el próximo año, aunque a un ritmo más lento de cara a una posible recesión económica.

No es la primera vez que Trump intenta "aleccionar" públicamente al presidente de la Reserva Federal. La discrepancia entre la Casa Blanca y la autoridad monetaria proviene del hecho de que la volatilidad ha sacudido a los mercados bursátiles y los rendimientos de los bonos del Tesoro han comenzado a señalar una posible recesión.

En una entrevista con la semana pasada, Trump aseguró que necesitaba la expansión monetaria de menores tasas de interés para respaldar a la economía mientras enfrenta una creciente batalla comercial con China.