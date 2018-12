Quién está detrás de la compra del 51% de Prisma por más de u$s 700 millones

El ex presidente de Visa, Luis Schvimer, está asesorando a Advent para la compra de Prisma. Advent, que presentó una oferta por el 51% de más de u$s 700 millones para quedarse con Prisma, la dueña de Visa, Banelco y Pagomiscuentas. Los principales accionistas, Santander, Galicia, BBVA Francés, Provincia, HSBC, Macro e ICBC (en ese orden), querían u$s 2000 millones por el 100%, aunque el presidente de uno de estos bancos llegó a pedir u$s 4000 millones. Claro que esto fue antes de la devaluación y de que se cierren los mercados de deuda para la Argentina.

El otro que asesora a Advent es José Petrocelli, ex CEO del Banco Francés, ex director del Galicia y ex presidente del BST, que fue quien acercó a Schvimer a Advent. KPMG (le ganó la puja a Deloitte) está a cargo de auditor la venta, que sigue muy de cerca la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que a pedido de los bancos extendió los tiempos hasta el 23 de enero para que la mitad más uno de la compañía esté vendida.

Si bien las ofertas no vinculantes ascendieron hasta u$s 2800 millones, dos de los CEOs de los bancos fuertes que están en el comité ejecutivo presumían que las vinculantes iban a ser por un monto menor, pero no pensaron que fueran tan bajas, sino más acorde con la valuación que les dio Goldman Sachs, que tiene el mandato de venta, que fue de entre u$s 1500 y u$s 2000 millones. El precio dependerá del EBITDA, o sea de la utilidad, que en el último balance arrojó una ganancia de u$s 320 millones, lo que duplicó al 2016.

Pero hay dos motivos por el cual las ofertas vinculantes fueron mayores. En primer lugar, hay quien ofreció de más para no correr el riesgo de quedarse afuera de las vinculantes. Por el otro, porque cuando se hicieron el dólar estaba en un nivel mucho más bajo, y la devaluación le jugó una mala pasada a la venta, ya que es una compañía que tiene ingresos en pesos.

La intención de comprar el 51% es que los bancos se queden adentro, y dentro de un año o año y medio salir a cotizar en la Bolsa de Nueva York, aunque no descartan hacerlo en la de San Pablo.

Advent se manejó con fundraising del HSBC. De hecho, una misión de cinco ejecutivos había llegado desde los headquarters de Londres para instalarse en la sucursal local, pero separados del resto del HSBC, por temas de confidencialidad, ya que la entidad es uno de los 14 bancos accionistas junto a Visa.

Advent es el ex dueño de OCA y Fada Pharma en la Argentina, que tomó el control de la operadora chilena de casinos y hoteles Enjoy, propietaria, entre otros, de un casino en Mendoza y del hotel y sala de juegos Conrad, en Punta del Este. Advent opera en América latina desde hace más de 20 años y concretó más de 55 inversiones en la región, donde levantó más de u$s 6000 millones de capital para invertir. Advent tiene mucho expertise en la materia y ya ha realizado media docena de transacciones similares.

El actual CEO de Prisma, el ex IBM Diego Maffeo, seguiría liderando, ya que Advent no es un player operativo, sino financiero, por lo tanto lo que suelen hacer es dejar al mismo management, por lo que Maffeo se quedaría como CEO, y ellos ponen un board que controla. ¿Volverá Schvimer?

Schvimer le había dicho a este diario que, aunque Advent ganara, él no iba a formar parte de la nueva compañía, sino que su contrato terminaba con el deal, pero en el mercado dudan de esa afirmación: "¿Te lo imaginás yéndose a vivir a Miami, como dicen algunos, porque su hija se va a vivir ahí, y perderse la salida a la Bolsa, que es cuando se producirá el grueso de la ganancia?".

"Es absolutamente falso que haya algún conflicto de intereses. Consultá con abogados", se enfada cuando alguien le cuestiona el tema de estar hoy del lado del comprador, al saber todo sobre el comprador. Niega también que haya pedido alguna compensación por la venta. Sucede que, por su carácter confrontativo, en Prisma hay quienes no le guardan el mejor de los recuerdos. Y entonces se animan a hablar: "Los bancos lo sacaron de la mesa de negociación con el Gobierno, ya que él quería llevar el tema a la Justicia, mientras los accionistas no querían pelearse con el Gobierno. Y su relación con Sturzenegger no era de lo mejor".