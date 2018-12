López Medrano: "Hay que cambiar la lógica de medir la pobreza por ingreso"

El ministro de Desarrollo Social bonaerense acepta que la pobreza aumentará en la próxima medición del Indec, pero plantea que no se debe medir ese eje sólo por el ingreso económico. A pesar de que el presidente Mauricio Macri no conseguiría una baja de la pobreza para que su mandato sea evaluado, Santiago López Medrano busca resaltar la "valentía" de ponerse esa meta en 2015.

Macri, en 2015, prometió: "vamos a bajar pobreza". ¿Crees que pecaron de ingenuos o fueron muy optimistas?

No creo que haya sido ingenuidad. Que era una situación compleja lo sabíamos todos. A mi no me sorprendió lo que me encontré. Me parece valiente que haya puesto una meta, en un país que había destruido el Indec, que dice evalúenme por los números de pobreza. También cambiar la lógica de que pobreza se mide por nivel de ingreso solamente. El Conurbano es un ejemplo. Dos familias iguales, ganan la misma plata, pero una tiene cloaca, agua caliente, pavimento, alumbrado, pasa el colectivo cerca, tiene un jardín que funciona, aunque la otra gane 20% más en plata, la situación es muy distinta. El kirchnerismo claramente apostó a la transferencia de ingresos.

¿A Macri hay que evaluarlo por la pobreza en 2019?

Creo que habría que evaluar más amplio. No solamente la pobreza por ingresos. Si hablás con una familia de Puerta de Hierro (La Matanza) o Itatí (Quilmes), probablemente la evaluación que haga de la calidad de vida no sea solamente si gana menos o mas que antes de esta gestión. Lo que te va a valorar es que entró la policía y sacaron al transa de al lado, el hijo tiene jardín de infantes, una plaza como la gente, que hay luz.

¿Cómo van a actuar el año que viene cuando el índice de pobreza de mayor?

Como hasta ahora... Hoy nadie duda del Indec. En todo caso nos pueden cuestionar por los números que da. La de marzo que viene, va a ser este semestre, va a ser peor que la medición actual. Cuando bajó 5 puntos en marzo, segundo semestre 2017, tampoco es que dijimos qué bueno...

¿Van a reforzar la seguridad a fin de año?

Siempre para fin de año hay operativos de refuerzo. En septiembre hubo casos en Tres de Febrero, Olavarría y Mar del Plata. Cuando lo desmenuzás, por ejemplo Mar del Plata, les encontraron alcohol y golosinas. No es que lo estoy negando. Nosotros separamos mucho lo que es una necesidad genuina de una movida política, de un delito común. Te diría que esos tres casos fueron más cercanos al delito común. Después no hubo nuevos casos.

¿Qué idea hay para cambiar el asistencialismo por alguna idea más productiva?

Tu obligación central es la terminalidad educativa o la capacitación profesional. El desafío de incorporación laboral, si no tenés puente de capacitación, en muchos casos es muy difícil. Hoy casi tenés tres generaciones que tienen transmisión intergeneracional de la pobreza.

¿Está de acuerdo con dividir La Matanza?

No está bien que haya municipios con tanto desbalanceo. Tenés en la provincia municipios con 15 mil habitantes y tenés a La Matanza con 2 millones. Tiene exactamente el mismo régimen jurídico, la misma ley orgánica de municipios... El conurbano habría que pensarlo más como área metropolitana porque vos tomás decisiones en temas como transporte, seguridad, basura y medio ambiente y son decisiones que impactan en varios municipio. En La Matanza habría que pensar bien como sería esa división.