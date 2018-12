Macri asume al frente del Mercosur para iniciar una era de cambios

El presidente Mauricio Macri se trasladará mañana a Montevideo para recibir la presidencia pro tempore del Mercosur durante una cumbre de alto nivel con sus pares de Brasil, Paraguay y el Uruguay. Desde entonces, el Gobierno tendrá la potestad de definir el rumbo político y el pulso de las conversaciones que los socios mantienen con otras naciones y regiones económicas para lograr acuerdos que impulsen el comercio.

Sin embargo, esta segunda presidencia del bloque halla a Macri tensionado en el frente interno por la recesión económica y la campaña política ya iniciada con vistas a la reelección, y en el frente externo por la ascendente figura del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, cuyos mensajes equívocos motivaron en las últimas semanas contactos de toda clase para saber qué visión tendrá el principal socio económico del bloque. Los pendientes entre ambos comenzarán a resolverse el próximo 16 de enero, cuando Macri viaje a Brasilia para una reunión de trabajo cara a cara.

Como contó El Cronista meses atrás, el triunfo de Bolsonaro motivó discusiones al interior del Mercosur al entender que el ex militar pretende priorizar una agenda de negociaciones bilaterales, contrarias al espíritu de la decisión adoptada en 2000 por los socios fundadores de no otorgar ventajas comerciales a terceros sin acuerdo interno. Ahora, ambas realidades podrían "coexistir", con las negociaciones abiertas en marcha, y diálogos exploratorios por separado, siempre y cuando no haya perjuicios a los socios. Dado el deseo de Uruguay de acercarse a China, y de la Argentina de concretar con la Unión Europea, parece difícil que ambos planos convivan sin fricciones.

Este choque de visiones será parte de las discusiones a puertas cerradas, y en especial con una figura ascendente que está en Montevideo: el diplomático brasileño Otávio Brandelli, actual director del ministerio de Relaciones Exteriores para el Mercosur, que asumirá con Bolsonaro como secretario general de la cancillería. Brandelli tendrá el desafío de mediar entre los promotores y detractores del Mercosur al interior de su gobierno.

El escenario del bloque asoma incierto, luego de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Ángela Merkel, pusieran reparos a avanzar, con Bolsonaro en funciones, en el acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea, la negociación que más interesa a Macri. El brasileño parece haber entendido la gravedad del asunto, al punto de moderar su discurso, explicando por qué su país cedió la organización de la Conferencia del Clima, y deseando reunirse con la líder teutona para allanar el camino.

Antes que los presidentes se vean las caras, este lunes tendrá lugar en la capital uruguaya una reunión de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los cuatro estados presentes, y en paralelo se celebrará una reunión de cancilleres en el Consejo de Mercado Común (CMC) para analizar el rumbo.

En la actualidad, el Mercosur tiene negociaciones abiertas con la UE, EFTA, Canadá, Corea del Sur, la Unión Económica Euroasiática (UEE) y los países del sudeste asiático (Asean), entre otros.