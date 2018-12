IPC Congreso: pronostican inflación más alta en los últimos 26 años

El equipo económico del Frente Renovador, que encabeza el diputado Marco Lavagna, analizó el último informe publicado por el INDEC sobre la inflación de noviembre, que alcanzó un 3,2%, una cifra por encima de las previsiones oficiales, y pronosticó un índice anual cercano al 48%, y un acumulado del 157% desde que asumió el gobierno de Cambiemos.

"Lo que tenemos de inflación en un mes es lo que debemos tener en un año", dice Lavagna consultado por El Cronista. "Y el año que viene la inflación sería de entre 25 y 30%, una inflación a velocidad crucero", alerta.

El legislador advierte también sobre el crecimiento de la pobreza, que llegó al 33,6% en el tercer trimestre, el mayor nivel desde 2010. "Cada vez costará más romperla o bajarla", dice y vuelve a reclamar un "cambio de lógica" en la política económica que lleva adelante el Gobierno.

Pese a que en noviembre se verifica una desaceleración respecto a septiembre y octubre, el informe elaborado por el FR señala que la inflación “aún está por encima de los registros previos al arranque de las turbulencias cambiarias del año (en el primer trimestre los precios aumentaron a razón de 2,2% por mes)”.



El relevamiento detalla también que el ítem salud “fue el que más creció en noviembre, con un alza de 5,7%, seguido por bebidas alcohólicas y tabaco (+4,6%). Alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 3,4%, con alimentos que superaron ampliamente el promedio, como es el caso de la papa (+31%), el yogur firme (+21%) o la manzana (+14%)”.



“En los últimos seis meses los precios aumentaron 28,7%, es decir 4,3% promedio por mes, lo que equivale a un incremento anualizado de 65,5%. Como resultado de la fuerte aceleración de la inflación que se observó en los últimos meses, a noviembre los precios se incrementaron 48,5% respecto del nivel de doce meses atrás”, agrega.



El IPC Congreso señala que “a un mes de que finalice el año, los precios de la economía a nivel nacional acumulan un alza de 44%, 23 puntos porcentuales por encima del incremento del mismo período del año pasado (+21% en enero-noviembre 2017)”.

Otro dato preocupante es el alza de la inflación (43,9%) en comparación con las jubilaciones (19,2%) en lo que va del año, lo cual constituye una pérdida del poder de compra de 17,2%.

Transporte acumula la mayor suba en el año (+63% a noviembre), y en segundo lugar se encuentra Alimentos y bebidas no alcohólicas, el capítulo más sensible dentro de la canasta de consumo de los hogares: en noviembre alcanzó un incremento de 48,6% (vs. 19,6% acumulado en igual período de 2017).

Si bien en los primeros meses del año la inflación mostró un ritmo similar al del arranque de 2017, la crisis cambiaria de abril enterró definitivamente la esperanza de romper con la inercia inflacionaria que viene castigando a nuestra economía por más de diez años.

Los pronósticos refieren a un incremento de los precios cercano al 48% para todo el 2018, convirtiéndose en el mayor aumento de los últimos 26 años. Además, para el arranque de 2019, están previstos nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos. Según el relevamiento del Banco Central, recién en mayo del año próximo se alcanzarían subas del 2% mensual.

"Todavía estamos lejos de un proceso genuino de desaceleración de la inflación, lejos de ser alcanzado por la gestión de este gobierno, que acumula un 157% de inflación desde que asumió", finaliza el informe.