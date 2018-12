Denunciaron a un senador radical por abuso sexual

La empleada del Congreso de la Nación que acusó al senador radical Juan Carlos Marino por abuso sexual contó ante la Justicia que tuvo que acudir al titular del Inadi Claudio Presman para que la trasladen de dependencia luego del episodio que denunció.

“Cuando me recuperé físicamente, tuve que ir a firmar mi presentismo, le solicité a Claudio Presman, actual titular del Inadi, y amigo personal mío, que me acompañe. Luego de lo ocurrido a mi pedido, con la ayuda de Presman, me trasladaron a la Dirección General de Investigación y

Capacitación del Senado de la Nación, cuyo director es Fernando Bernabé Rocca, donde cumplo funciones actualmente”, sostiene en la denuncia a la que accedió Télam.

La mujer, de 52 años, presentó la acusación ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional federal número cuatro.

Según relató, trabajó para el senador “hasta hace tres meses y desde hace un año aproximadamente”, y en una oportunidad en que se encontraba sola en su despacho de la Cámara alta el legislador le tocó los senos.

También aseguró que le enviaba mensajes inapropiados por whatsapp en los que le preguntaba dónde vivía y le enviaba “videos alusivos al sexo”, según consta en el texto al que accedió Télam.

La empleada también acusó a un empleado de Marino, Pedro Fiorda, de haberla “tomado por la fuerza por los brazos”, en otra oportunidad en que se encontró a solas en el mismo despacho pero sin la presencia del senador, y de haber “introducido su lengua dentro de su boca con violencia”.

Ante las consultas a su teléfono y a sus asesores de prensa, el senador decidió no pronunciarse por el momento sobre el contenido de la acusación.

Hace una semana, el senador radical había anunciado por las redes sociales su decisión de declinar su precandidatura a gobernador por La Pampa con el argumento de que debía abogar por “la unidad partidaria” y “evitar una interna estéril y dañina”.

En su denuncia, Guebel contó que por todo lo sucedido un día terminó cayendo en cama “con un fuerte cuadro de stress, fiebre alta, ganglios inflamados y dolor en todo el cuerpo”.

“Todo ello, agregó, se puede corroborar a través de OSDE puesto que llamé al servicio de emergencias de mi obra social por esta situación”, acotó, y señaló que luego de su pedido fue trasladada a la Dirección General de Investigación y Capacitación del Senado de la Nación, cuyo director es Fernando Bernabé Rocca, donde cumple funciones actualmente.

En la denuncia, Guebel también acusó a otro miembro del Congreso pero de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, de apellido Amarilla, de haberla “perseguido, acosado e intimidado”.