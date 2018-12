Se entregaron los premios ADEPA al periodismo 2018

POBREZA

Son datos al tercer trimestre de 2018 y supera el nivel que dejó Cristina Kirchner (29,2%). Se debe al impacto en la caída de consumo y en la producción informal, sobre todo en el Conurbano. La situación no es explosiva porque no hay pérdida de empleo. Cayó la clase media baja y no profesional. La indigencia, estable, en 6,1%, por los programas sociales.