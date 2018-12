Duhalde: "Con Macri, Cristina o Lavagna solos, seguiremos fracasando"

El ex presidente Eduardo Duhalde consideró hoy que “si no hay un profundo cambio en la dirigencia, no hay ninguna posibilidad de salir de la crisis”, ya que advirtió que “la forma de gobernar es muy antigua”.

“El balance que hago de la gestión de (el presidente Mauricio Macri es el mismo que vengo haciendo hace muchos años: andamos de crisis en crisis, con una dirigencia que no se da cuenta de lo que está pasando. Ésta y las anteriores. No se puede gobernar desde uno o dos partidos. Es una cosa muy vieja”, sostuvo el ex gobernador bonaerense.



En diálogo con La 990 y FM La Patriada, el referente peronista subrayó que “si no hay un profundo cambio en la dirigencia, no hay ninguna posibilidad de salir de la crisis”.

“Todo cambia a una velocidad extraordinaria, menos la forma de gobernar: es todo muy antiguo. Si no se cambia sustancialmente, no hay salida. Que no se rompan la cabeza: no hay salida. Los gobiernos de partidos son históricos”, remarcó Duhalde.



En ese sentido, el ex senador nacional destacó que “la gobernanza moderna es 10% de pasado, 40% de presente y 50% de futuro”.

“En todos los partidos hay buena gente, pero como clase política somos un adefesio”, sostuvo Duhalde.

"No creo en ninguna de las posibilidades de gobierno de un sector, ni siquiera el mejor candidato que para mí es Roberto Lavagna. Lo que yo entiendo que hay que hacer es una cosa profundamente distinta".

Según Duhalde, "si sigue gobernando Macri, Cristina (Kirchner) o Lavagna solos, vamos a seguir fracasando. En todos los casos hay cero por ciento de posibilidades de hacer un gobierno".

"Lo que yo pienso es un nuevo paradigma del que vengo sosteniendo de cuando asumí como gobernador, y después como presidente que yo le llamo co-gobierno. En ese caso, yo no asumía si ese otro gran partido, que era la Unión Cívica Radical, aportaba trasparencia, cosa que los partidos aluvionales como el Justicialismo le es muy difícil", concluyó.