La estrategia que tomó el Banco Central, analizada en seis gráficos

La corrida cambiaria durante este año hizo que el traspaso a precios sea muy importante, potenciando un ciclo inflacionario que no estaba resuelto. Además, la volatilidad del dólar no solo minaba las expectativas futuras y generaba una mayor devaluación hacia adelante, sino que detenía la actividad económica y envalentonaba aún más el espiral negativo sobre una mayor suba del dólar. Esta situación, obligó al BCRA a rediseñar completamente su política monetaria y a partir de octubre, la entidad extremó la dureza fijando objetivos estrictos para la base monetaria, asumiendo el costo inicial de profundizar la recesión pero pudiendo generar una abrupta caída de las expectativas de inflación si su estrategia es exitosa.

Sobre esta base, El Cronista resalto distintos análisis de compañías del mercado para hacer un balance de los dos primeros meses de la nueva política monetaria, presentando gráficos para pensar que el comienzo de dicho proceso es alentador.

Sobrecumplimiento de las metas monetarias

Desde Grupo SBS sostienen que “el BCRA comenzó de manera muy favorable, sobre cumpliendo sus metas monetarias en los primeros dos meses de implementación y con los primeros datos de diciembre apuntando a una posición muy holgada en el último mes del año”.

Por otro lado remarcaron que mientras las tasas de interés reales de corto plazo reflejaron la dureza monetaria del programa, la dinámica decreciente de las tasas de las Leliq apunta a una caída de las expectativas de inflación de corto plazo.

Expectativa de inflación

Teniendo en claro los objetivos de política monetaria planteados inicialmente, la meta final es no solo disminuir la volatilidad del dólar, sino mas bien ganar la batalla contra la inflación. Sobre este punto, el informe de la compañía remarcan que las expectativas de inflación núcleo a 6 meses cayeron aunque siguen siendo muy elevadas, a la vez que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de noviembre mostró una caída de 1,1pp para las proyecciones de inflación núcleo para 2019.

“Esta fue la primera reducción de las expectativas para este plazo desde diciembre de 2017 y la segunda desde que el BCRA relanzó el REM en 2016”, comentaron.

Un menor traslado a precios (pass through) por la devaluacion pasada

El equipo de analistas de Allaria Ledesma sostiene en un informe que el comportamiento del traslado a precios de la suba del tipo de cambio (pass through), refleja el escenario macro para 2019 y el compromiso de un Banco Central “intervenido” por el FMI.

“Teniendo en cuenta los episodios de 2014, 2016, y de mayo y agosto de este año, el traslado a precios bajó 10 a 15 puntos porcentuales consecutivamente en todos los eventos. Vimos un 60% en 2014 hasta 35% en agosto pasado. Podemos atribuir este comportamiento a la caída en la emisión monetaria para financiar al Tesoro que fue reduciéndose entre 2014 y el segundo semestre de 2018, para llegar a cero”, destacaron.

Para el equipo de analistas de Allaria Ledesma, esta dincamica reduce las expectativas de inflación futura y genera una menor necesidad de recomposición de precios relativos por parte de las firmas.

Además, desde la compañía ven otro factor que colabora en las menores expectativas de inflación. Esta está relacionado con una demanda más débil por parte de las familias (caída en los salarios respecto de la inflación) y la necesidad de evitar que los ingresos corrientes desciendan por debajo de cierto umbral de los formadores de precios, reducen el traslado de la devaluación, resignando rentabilidad corriente.

“Ambos factores sumados a un escenario sin una recuperación de la actividad en el corto plazo podrían dar cuenta de que el actual nivel de traslado a precios haya caído”, sostuvieron.

En el mismo informe de Allaria Ledesma remarcan que, “hacia adelante, si no observamos un cambio de régimen, estos niveles de traslado (25% sin aumento de precios regulados) lucen sostenibles, aunque se ubican por arriba del promedio de la región”.

Para los próximos 2 meses, desde la compañía esperan una inflación de 4% (nov-18) y 2,7% para diciembre de este año. Respecto a la evolución de la inflación núcleo (sin bienes regulados ni estacionales), los analistas de Allaria Ledesma esperan una marcada desaceleración. “A los datos de 7,6% en septiembre y 4,5% en octubre creemos que la medición neta de regulados y estacionales se ubicará en la zona del 3% (3,2% en noviembre y 3% en diciembre).

Volatilidad cambiaria

En el mismo informe de Grupo SBS remarcan que, “junto con el logro de las metas monetarias y la caída de las expectativas inflacionarias, la dinámica del mercado cambiario reflejó la creciente confianza, con una abrupta caída de la volatilidad y el tipo de cambio moviéndose hacia el rango inferior de la zona de no intervención que fijó el BCRA”

Por otro lado, hay que remarcar que, en este escenario de mayor confianza, el diferencial de tasas entre Lecaps y Letes cayó sensiblemente tras haber cubierto más del 40% de la máxima depreciación posible dentro de la zona de no intervención. “El diferencial de tasas entre Lecaps y Letes como porcentaje de la depreciación hasta el techo de la zona de no intervención, puede interpretarse como un indicador de credibilidad en el programa monetario. Esto fue expresado en distintos trabajos de investigación económica como el de Alejandro Werner “Target Zones and Realignment Expectations: The Israeli and Mexican Experience” (1995)”, sostuvieron.