Massa convocó a juntarse "con los que tuvimos diferencias"

Con el Instituto Patria a pocos pasos (83 para ser exactos, número cabalístico de la política doméstica), el think tank K decorado por Oscar Parrilli, disertó Sergio Massa, el 25% del G4 original del PJ Alternativo. Hace tiempo que el líder renovador no estaba tan cerca de Cristina Fernández de Kirchner. No físicamente, ya que la ex Presidenta no estaba en su oficina. Pero sí discursivamente.

"Tenemos que animarnos a construir la nueva mayoría", reclamó el jefe del Frente Renovador, antes de autoasumirse afiliado a la doctrina ("los peronistas tenemos que", dijo). Y llamó a no tener "una mirada sectaria, excluyente" para el armado opositor del 2019. "Abrazando aún a aquellos con los que tuvimos diferencias", sentenció.

En El Obrador, en Bartolomé Mitre al 1600, llegó el líder renovador a una charla organizada por la revista Movimiento 21. Con un acto en el Senado agendado a la misma hora, pegó el faltazo Miguel Ángel Pichetto. A su modo, Massa y Pichetto representan las dos posturas dentro de Alternativa Federal (tal como se autobautizó el espacio) sobre qué hacer con la ex Presidenta en 2019 (más específicamente con su electorado, inmutable a pesar de las causas judiciales). El tigrense, por recomendación del consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, que casualmente trabajó para la campaña de Unidad Ciudadana en 2017, invisibiliza en sus monólogos a la actual senadora para, reforzada ya su postura opositora, apuntar todos sus dardos a Casa Rosada.

Por eso, ayer, ante peronistas porteños como Miguel Ángel Toma y el ex sciolista Gustavo Marangoni en el auditorio, Massa dedicó sus párrafos a criticar al macrismo. Hubo apenas una solapada referencia al kirchnerismo. "Los errores del pasado nos llevaron a este presente. Errores que este Gobierno agravó", comenzó su alocución, tras recibir el micrófono del sindicalista Hugo Quintana.

"Este Gobierno nos deja la inflación más alta desde 1991. De 14 millones de trabajadores ganaron diez, amigos del Presidente", reprochó Massa.

Sobre su aún misteriosa postulación en 2019, insistió que puede ser prescindente: "Estaré, dando un paso adelante, atrás o al costado. Si de verdad soñamos con una Patria libre, justa y soberana tenemos que arremangarnos para brindar una alternativa".