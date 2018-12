El BID otorga préstamos a una fintech de microcréditos argentina

Más de 166.000 personas de los sectores sociales más desfavorecidos, 50% de ellos con ingresos mensuales menores a u$s 400, recibirán créditos en los próximos años mediante una nueva plataforma digital para personas sub bancarizadas y no bancarizadas que funciona mediante una aplicación para celulares que será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La fintech Wayni Móvil recibirá para su consolidación un préstamo de u$s 1 millón del BID, mientras la vinculada BID Lab invertirá otros u$s 500.000, indicó la entidad financiera en un documento.

Recordó que "en 2017 el 49% de los argentinos no poseían una cuenta bancaria, indicador clave en inclusión financiera, según el Global Findex, la base de datos del Banco Mundial".

Esa proporción, contrasta con el promedio mundial de bancarización, que es de 69%, mientras en América Latina y el Caribe la inclusión en la materia llega al 54% (con 70% en Brasil y 74% en Chile), apuntó.

"La brecha es aún mayor versus los países de la OCDE (95% de bancarizados), organización a la que Argentina aspira pertenecer, y la proporción empeora al enfocarse en los sectores más desfavorecidos, dado que dentro del 40% de la población de menores ingresos el porcentaje sin cuenta bancaria asciende a 62%", resaltó el BID.

El BID estimó además que una de cada cinco personas con cuenta bancaria en el país "la utiliza primordialmente para cobrar subsidios, y de éstas el 76% tiene el hábito de extraer todo el dinero apenas se ha depositado, mientras por otro lado, 9 de cada 10 personas en Argentina cuentan con un teléfono inteligente".

Wayni Móvil, empresa en etapa temprana de crecimiento fundada en Buenos Aires en 2016, prevé conceder con pocos requisitos (documento de identidad, conexión de internet y recibo de un servicio) préstamos de hasta un total de US$ 1 millón y microcréditos por un total de US$ 21 millones hasta el año 2023.