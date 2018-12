Dujovne: “Es evidente que los mercados se sienten más confiados con este gobierno”

El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolas Dujovne, desechó toda posibilidad de un bono o actualización mayor para los jubilados en diciembre. Y, aunque evitó dar pronósticos, consideró que el “consumo está condicionado por la inflación, en la medida que vaya bajando”.

En tanto, consideró que el rendimiento de los bonos que vencen luego de las elecciones “reflejan el riesgo político post electoral”. Al señalar cómo corta la curva de rendimientos, dijo: “Es evidente que los mercados se sienten más confiados con este gobierno”.

El ministro compartió el brindis de fin de año con la prensa, junto con el Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y su par de Transporte, Guillermo Dietrich.

“Está desechada”, dijo Dujovne, respecto de la posibilidad de un bono para los jubilados. “Hay una fórmula de ajuste que va con la inflación. Las jubilaciones pueden tener un rezago en el período que pierden o ganan en términos reales, pero ya tienen la formula que los va determinar y los protege”, explicó.

No quiso dar pronósticos: “No quiero hablar ni de números ni de tiempos”.

Pero confía en que las exportaciones se recuperarán este año y el que viene. "Más allá de los tiempos, creo que lo importante es entender los mecanismos. Son dos: un comercio neto va a tener un buen año, las exportaciones no afectadas por la sequía este año estuvieron bien. Antes del movimiento del tipo de cambio. Todo lo no afectado por la sequía, el sacar cereales y oleaginosas, este año va a terminar creciendo al 16%”, explicó, lo que incluye ventas de maíz, carne, limones, etc.

Consideró que es consecuencia de los cambios de regulación de la inversión. A la integración de la Argentina con el mundo. Que se permita exportar carne y que se permite importar. También a “las exportaciones que se perdieron por el cepo”.

Recordó además que están cambiando las expectativas de tasas de interés en EE.UU. “La tasa de 10 años esta por debajo de 3%. Y hay expectativa de que las subas de tasas de la Fed sean probablemente menos de las que se esperaban antes. Puede favorecer a los emergentes siempre que haya entorno de volatilidad baja”.