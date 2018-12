La Corte vota sobre el sistema que le permitió a Alicia Kirchner ser gobernadora

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expedirá mañana sobre la validez de la ley de lemas en la provincia de Santa Cruz. Se trata de un amparo presentado por la UCR antes de las elecciones de 2015. En ese entonces, el partido pretendía que se suspendiera la ley provincial que incluía la ley de lemas.

Sin embargo, las elecciones se celebraron como estaba previsto. En las elecciones a gobernador triunfó Alicia Kirchner, que obtuvo el 34,8% de los votos. El candidato opositor Eduardo Costa consiguió el 41% de los sufragios, pero la victoria fue para Kirchner debido a que sumaba los votos del sublema de Daniel Peralta, que trepó al 16,7%.

Después de más de tres años del amparo presentado por el radicalismo, la cuestión de la elección 2015 se volvió abstracta y el fallo de mañana de la Corte no modificará el resultado de las elecciones ni la administración de la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación en Santa Cruz. Sin embargo, sí puede cambiar las reglas de cara a las elecciones 2019, en las que Costa pretende volver a competir como ya lo hizo en tres ocasiones. Tanto en 2007, 2011 y 2015 obtuvo el segundo lugar, aunque en la última ocasión fue el candidato más votado.

Si bien Costa pertenece a Cambiemos y fue su candidato en las últimas elecciones, no se encuentra en su momento de mayor cercanía con el gobierno nacional, ya que desde su banca en el Senado no acompañó en la Ley de Presupuesto. Está casado con Mariana Zuvic, parlamentaria del Mercosur y muy cercana a Elisa Carrió.

No será la primera vez que la Corte deba expedirse por la ley de lemas en una provincia. Ya sucedió en 2003, aunque en ese caso se trataba de la provincia de Santa Fe. En ese entonces, el máximo tribunal determinó que se trataba de una competencia provincial y no federal, por lo que no modificó la situación que estaba vigente. Igualmente, para las elecciones de 2007 Santa Fe derogó el sistema de doble voto simultáneo o ley de lemas.

La Corte que tuvo esa posición en 2003 conserva un miembro: Juan Carlos Maqueda. Se espera que mantenga su postura y que no se afecte la ley provincial. Sin embargo, es una incógnita la postura de los otros cuatro miembros del cuerpo.

Este fallo se enmarca en una serie de decisiones de fuerte contenido que anunció la Corte en noviembre para cerrar el año. Queda para el 18 de diciembre la sentencia sobre el reajuste de las jubilaciones.

Actualmente solo Santa Cruz elige a su gobernador mediante este mecanismo. Si bien nunca se eligió presidente en Argentina de esta forma, sí estaba previsto que suceda. En medio de la crisis de 2001, cuando el Congreso eligió a Adolfo Rodríguez Saá como presidente, se previeron elecciones para marzo de 2002 con ley de lemas. Sin embargo, tras la renuncia del puntano volvió a modificarse la ley y nunca se implementó el mecanismo a nivel nacional.