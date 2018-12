Cronista Charts: por qué Trump está tan enojado con la Fed

Se acerca fin de año y Donald Trump parece estar cada vez más enojado, ya no con China, sino con la Fed. Mientras aún se resuelven las disputas comerciales con el gigante asiático, Trump vuelve a la carga contra la reserva federal por su política de suba de tasas.

Axel Cardin, research de Bull Market Brokers resalta que la curva americana retomó fuertemente su aplanamiento luego de varias semanas de descanso y que es un factor clave a vigilar por parte de los analistas. “Esto es preocupante porque en los últimos 50 años cada vez que la curva se aplanó o invirtió la primera economía del mundo entró en recesión tarde o temprano. Esto es algo que claramente desvela a Trump, particularmente ahora que los números de la economía empiezan a aflojar. No por nada cada vez que puede protesta ante algún medio y pide que se frene la suba de tasas”, destacó.

Por otro lado, Cardin remarca que la Fed viene desarmando una bola de bonos del tesoro (títulos públicos americanos) que fue comprando durante el programa de expansión cuantitativa durante la crisis economica y con el propósito de ayudar en la reactivación de la economía americana post-crisis de 2008.

“Los montos que se manejan no son poca cosa. Todos los meses la Fed descarga unos u$s 20.000 millones de dólares en bonos americanos, de los cuales la mitad son títulos con vencimento menor a 5 años, es decir, del tramo corto, lo cual también presiona al alza las tasas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que, tal vez, una FED menos agresiva en la suba de tasas, no necesariamente implicaría una pausa al aplanamiento de la curva si continúa vendiendo su stock de deuda corta en el mercado”, cerró el analista de Bull Market Broker.