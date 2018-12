Libertadores: River se quedó con la gloria y un premio de u$s 10,8 millones

La Copa Libertadores que acaba de consagrar a River tras vencer a Boca en Madrid por 3-1 fue una de las más atractivas de la historia desde lo deportivo, por la presencia de 17 equipos que alguna vez se consagraron campeones. Pero también desde lo económico, ya que la Conmebol concretó un importante aumento de u$s 4,9 millones respecto a la edición de 2017 en los premios que repartió el torneo.

Los equipos que más se beneficiaron con este nuevo régimen económico fueron los finalistas, que duplicaron el ingreso respecto al que tuvieron Gremio y Lanús en la última edición: el Millonario, tras conseguir el título, se quedó con u$s 6 millones (contra los 3 millones de 2017) y el Xeneize, subcampeón, con 3 millones (contra 1,5 millones). Además, los conjuntos semifinalistas tuvieron un aumento de u$s 100 mil, mientras que en el resto de las instancias los valores se mantuvieron prácticamente iguales.

De esta forma y teniendo en cuenta que los montos son acumulativos. al final del torneo River terminó embolsando un total de u$s 10.850.000

La suma sale de los premios que fue ingresando a lo largo de las diferentes fases. En principio cobró u$s 250.000 como todos los equipos que compitieron. Además en la primera ronda, donde integró el Grupo D junto a Flamengo (Brasil), Independiente Santa Fe (Colombia) y Emelec (Ecuador), el Millonario ingresó u$s 1.800.000 (correspondientes al bono de u$s 600.000 que se percibe por cada partido disputado como local).

Mirá también En un final dramático, River ganó en el alargue la Copa Libertadores Fue por 3 a 1, en tiempo suplementario, luego de empatar 1 a 1 en los primeros 90. El partido se jugó en la cancha del Real Madrid. Los xeneixes terminaron con 9, por la expulsión de Barrios y la lesión de Gago.

Luego al pasar a los octavos de final, donde superó a Racing, River se alzó con u$s 750.000. Los equipos que llegaron a los cuartos de final recibieron u$s 950.000. En esa instancia, River venció a Independiente.

Por la clasificación a semifinales, donde se impuso al campeón vigente, el brasileño Gremio de Porto Alegre, obtuvo un premio de u$s 1.350.000.

Y al pasar a la final, el equipo de Marcelo Gallardo se aseguró u$s 3.000.000.

El partido

En las principales alternativas del encuentro, Darío Benedetto puso en ventaja a Boca, a los 44 minutos del primer tiempo, mientras que Lucas Pratto alcanzó la igualdad para River a los 22 del complemento.

En la segunda etapa del tiempo extra, después de un empate 1-1 en 90 minutos de juego, Juan Fernando Quintero, a los 3 minutos, y Gonzalo Martínez, a los 16, sellaron la victoria.

El conjunto boquense fue mejor en el primer tiempo, con un esquema cerrado, casi sin fisuras y generando peligro, sobre todo en la pelota parada.

En tanto, River mejoró en el segundo tiempo, el ingreso de Quintero le dio más vuelo y logró una merecida igualdad.

Así fueron al suplementario, período en el que la expulsión del mediocampista colombiano Wilmar Barrios, a los dos minutos, modificó totalmente la estructura del partido.

Otro colombiano como "Juanfer" Quintero fue el encargado de romper la igualdad con un zurdazo a los cinco minutos del segundo tiempo del alargue.

Y con Boca desesperado por el empate, "Pity" Martínez corrió al arco vacío y liquidó la historia para hacer delirar a los hinchas "millonarios".