Tras nueve años, en 2020 habrá superávit comercial energético

En consonancia con la mayor oferta de petróleo y gas que vendrá de Vaca Muerta, el Gobierno proyecta que en 2020 se revertirá el déficit comercial en el sector energético, lo que oxigenará la cuenta corriente y ayudará a estabilizar el tipo de cambio.

Así, el primer año del nuevo Gobierno (o de la segunda gestión de Cambiemos) tendrá el primer superávit energético después de una década, ya que en 2011 empezó el rojo en la balanza energética. En ese entonces, se había cortado una sucesión de 23 años (1988-2010) con superávit en energía.

En una de las submesas de competitividad de Vaca Muerta que se desarrollaron entre el martes y miércoles últimos, el secretario de Planeamiento Energético, Daniel Dreizzen, explicó que, según sus estimaciones, el salto en las exportaciones de petróleo se notará a partir de 2020, aunque el saldo seguirá siendo negativo en gas por un tiempo.

De acuerdo con los cálculos oficiales, Argentina exportará petróleo y derivados el año que viene por u$s 378 millones, mientras importará gas (en estado natural y licuado) por u$s 1597 millones, lo que arrojará un saldo comercial energético deficitario de u$s 1220 millones.

Para 2020, la cartera de Energía, que comanda Javier Iguacel, pronostica vender al exterior petróleo y derivados por u$s 3011 millones, y comprar afuera gas por u$s 1295 millones. Así se daría el primer balance positivo por u$s 1716 millones. Asimismo, ya en 2021 se exportaría petróleo por u$s 5883 millones, mientras que se importaría gas por u$s 1095 millones, con un saldo superavitario en energía de u$s 4788 millones.

Estos escenarios están planteados sobre la base de que el petróleo ronde los u$s 75 por barril; el gas natural que se exporta a Chile esté en torno a los u$s 4,50 por millón de BTU (/MMBTU); la importación de Bolivia sea a u$s 7 /MMBTU y las compras de GNL al mundo a u$s 8 /MMBTU en promedio.

No obstante, esas previsiones parecen haber quedado viejas pronto: el crudo está ahora aproximadamente a u$s 60 por barril, un 20% menos que lo planeado. Lo que antes podía ser favorable, por tener que importar petróleo, hoy puede ser inquietante, ya que entrarían menos dólares al país, más allá de que una fuerte baja en los precios internacionales tornarían más riesgosas algunas inversiones en los campos menos rentables de Vaca Muerta.

Para el Gobierno, Vaca Muerta "ya comenzó a mejorar la balanza comercial" este año, con un aporte de u$s 223 millones. Desde sus yacimientos, se pudieron agregar unos 9,7 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), que sin el canal comercial con el exterior, de otra manera "hubiera quedado bajo tierra".

El principal aporte fue la menor importación de Bolivia. Se ahorraron 7,6 MMm3/d, que significan u$s 181 millones. Además, las exportaciones a Chile desde el mismo mes sumaron unos 2,1 MMm3/d y u$s 30 millones, mientras que la venta de electricidad a Brasil (por unos 1100 MW) permitió producir 4,5 MMm3/d para las centrales termoeléctricas y agregar u$s 13 millones a las cuentas del país.

Con todo, el incentivo es fuerte para seguir invirtiendo en la formación no convencional de hidrocarburos en la Cuenca Neuquina y el Gobierno viene reuniendo periódicamente a los distintos actores del sector para conocer sus preocupaciones y los desafíos que enfrentan.

La próxima mesa de competitividad para Vaca Muerta tendrá lugar en los primeros días de febrero, probablemente en Neuquén.