Cómo invertir en Madrid en inmuebles que valen solo u$s 900 el metro

Invertir en real estate en España ya no es más un impedimento para medianos inversores. Ahora, accediendo a través del mercado bursátil con un mínimo de u$s 50.000 se puede participar en la adquisición de un porfolio de diferentes activos inmobiliarios del que se considera hoy el mercado estrella para la compraventa de viviendas. El fondo Blackstone, uno de los más grandes fondos del mundo especializado en real estate, invirtió u$s 34.000 millones adquiriendo miles de casas en España correspondientes a carteras que estaban en poder de bancos españoles. ¿El motivo? Esperar su revalorización, ya que hoy el precio de viviendas de clase B están con un descuento de entre el 50% y 60% del valor que tenían 10 años atrás y adquiriendo grandes carteras a bancos se pueden obtener un 25% adicional de descuento. Si a esto se le suma una atractiva renta por alquiler que hoy en España se encuentra en el orden del 6% neto anual, puede ser una opción a tener en cuenta a la hora de emprender un negocio inmobiliario global.

Otro dato clave es que España es el país de mayor crecimiento en inversión en inmuebles, superando a China, Estados Unidos y sus países vecinos del resto de Europa. Departamentos de 100 metros cuadrados en las afueras de Madrid o en capitales de provincias importantes pueden ser adquiridos en alrededor de u$s 90.000, cuando en 2007 su precio era de u$s 220.000. Es decir, pagar u$s 900 el metro cuadrado puede resultar hasta más barato que comprar en la Villa 31.

La situación hace recordar al 2001 de Argentina: en el caso de España la caída demoró siete años en estabilizarse. La señal positiva la dieron los fondos internacionales que ingresaron al país para invertir a partir de 2015, haciendo que las propiedades de clase A en Madrid ya hayan recuperado su valor histórico. Pero no pasó aún lo mismo con las de clase B en las afueras de Madrid y provincias, porque recién desde el año pasado comenzó a crecer nuevamente el otorgamiento de préstamos hipotecarios a tasas que parecen de otro mundo: 2% anual. Mientras tanto, la economía española sigue recuperándose fuertemente. Su PBI crece al doble del ritmo del promedio de la Comunidad Europea y con un descenso fuerte en la tasa de desempleo. Con esta situación, se anunció el lanzamiento del fondo Real Estate Fund con activos inmobiliarios en España. Este instrumento permite invertir grandes carteras y edificios residenciales con precios desvalorizados a inversores medianos y pequeños y no a inversores institucionales, como ha ocurrido hasta ahora. A esto se suma que la estructuración de la inversión cotiza en bolsa de valores internacional, haciendo transparente el sistema y siendo auditado en forma permanente. Mariano Capellino, CEO de INMSA, indicó: "Antes, este tipo de oportunidad estaba acotada a grandes fortunas o fondos globales de inversión. Hoy con la participación activa del Estado y bancos privados a través del accionar de Sareb, llamado el Banco Malo que concentró inmuebles de bancos en problemas, la oportunidad se ha extendido y mediante determinados instrumentos es posible darle acceso a inversores más pequeños".