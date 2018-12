"No es necesario que las mujeres elijan entre trabajo y familia"

Tatiana Karpova es la CEO de Massalin Particulares. Oriunda de Ucrania, aprendió a lidiar en su país con problemas ajenos a la compañía y aseguró que eso le planteó desafíos para manejar situaciones de crisis junto a su equipo. También resaltó las diferencias de oportunidades suelen tener las mujeres para crecer de manera profesional y destacó la iniciativa de la compañía para lograr la paridad de género.

"El desarrollo de las carreras es igual en el varón y en la mujer. Lo que ocurre es que en algún momento se da que la mujer tiene que optar, elegir entre la familia y el trabajo, pocas veces el varón debe elegir. También hay un prejuicio. Si una trabaja lo suficiente como para implementar políticas para el desarrollo de la carrera de la mujer, no tendremos estos problemas. La mujer puede equilibrar entre su familia y el avance de su carrera”, sostuvo Karpova, quien además trabajó en diversos países como Rusia y Suiza: “Hay diferencias, obviamente, entre Europa, EE.UU., América latina. Son culturas diferentes. Pero como estoy en la misma empresa, me siento igual en todas partes. Somos homogéneos en la cultura empresarial, privilegiando la diversidad. Estoy en cualquier oficina y me siento igual”.

Sobre la cantidad de mujeres que logran instalarse en puestos de toma de decisión, la CEO de Massalin Particulares reconoció un avance, pero también sostuvo que aún hay mucho por mejorar: “Hay más mujeres líderes en la actualidad. Hay mujeres presidentes de la región. Pero tenemos un objetivo, que es que el 40% de los cargos empresariales para arriba sean de mujeres para el 2021, este es el motor de muchas iniciativas de la compañía. No es una cuota, es un objetivo de la empresa, que crea conductas y actitudes para desarrollar a la mujer. Si busco a alguien para un cargo, para llenar una vacante en cualquier sector, queremos una división 50 y 50 de los candidatos”. Y aclaró: “La meritocracia entra en juego cuando se logra una división justa de género”.

En Ucrania, Karpova debió sobrellevar situaciones extremas. “Hay una situación desafiante en Ucrania, con agresiones externas, y todo empezó y yo estaba allí. Y fue un modo de manejo de crisis: yo estaba en ventas y tuvimos que evacuar a mis empleados para refugiarnos de las bombas. No fue nada fácil. Pero el manejo de la crisis nos permitió tener un plan claro, afrontar la crisis y continuar explicando a la gente todo en todo momento”.

Karpova sostuvo también que no le costó adaptarse a la cultura argentina, pese a las barreras idiomáticas, y resaltó la importancia del apoyo de la familia para emprender este tipo de desafíos: “Con mi marido, cuando esto empezó a ser una opción concreta, decidimos probar. El hecho de ir desplazándonos funcionó. Él me apoya, está conmigo. Está al cuidado de nuestros hijos, que son grandes. Mi marido se queda en casa, no es fácil, pero tomamos esa decisión”.