Postergan el debate del proyecto anti-barras

El deseo de Mauricio Macri podría no cumplirse. Con la postergación de su tratamiento ayer en Diputados por falta de acuerdo para el 18 de diciembre, con un Senado convocado para la semana próxima, el proyecto anti-barras enviado por el Gobierno podría no convertirse en ley este año.

Se trata de un texto que no sólo cosechó observaciones de la oposición, también dentro del bloque de Cambiemos, fue enviado luego del escándalo del ingreso del colectivo que llevaba al plantel de Boca hacia el estadio de River para la fallida superfinal de la Copa Libertadores. Para que no naufragara ayer, el oficialismo aceptó rebajar las penas previstas en el proyecto original. No fue suficiente para lograr un consenso.

De esta manera, con el Senado convocado para el 12, si Diputados le da media sanción el 18, la Cámara alta debería volver a reunirse para tratarlo en su recinto. Sin embargo, el decreto presidencial fijó las extraordinarias hasta el 21. No habría tiempo para convertirlo en ley. Una propuesta similar había sido presentada por el Ejecutivo en 2016 pero perdió estado parlamentario.