Cañonero: "En la política monetaria lo que va a primar, ante la duda, será la cautela"

"Los apuros nunca terminaron saliendo bien, con lo cual es mejor mantener la cautela y el asunto bajo control. Desde el Banco Central lo que va a primar ante la duda será la cautela", advirtió su vicepresidente, Gustavo Cañonero, en el seminario aniversario de Bank Magazine.

"Tenemos un esquema que trata de incorporar las realidades argentinas y la forma de percibir los riesgos monetarios que vivimos en el país. Estamos cumpliendo con nuestra palabra y eso está teniendo efecto. Desde el BCRA se va a anticipar todo lo que podamos de nuestro accionar y vamos a aclarar cuáles van a ser nuestros movimientos", agregó.

Asimismo, aseguró que en el esquema monetario implementado a partir de fines de septiembre último los resultados fueron muy buenos: "Hay una estabilidad cambiaria que no se veía hace tiempo, que permitió encauzar una situación que estaba perdiendo el control. Los resultados hasta ahora fueron bastante buenos".

El ex Deutsche y ex socio de SBS subrayó que en el organismo se logró cumplir la meta de base en octubre y se sobrecumplió en noviembre: "Hay una estabilidad que no se veía hace tiempo en el tipo de cambio y todo pareciera indicar que noviembre va a reflejar una nueva baja de inflación, pero nada va a quitar la cautela del Banco Central".

El funcionario precisó que en las últimas dos semanas el Central absorbió más Leliq que las que vencían, y así y todo lograron bajar la tasa de interés. Cañonero indicó que el nuevo esquema anunciado el 26 de setiembre no es representante de la modernidad monetaria, pero afirmó que sí tiene algunos elementos claves para esta etapa de la Argentina después de una dos corridas cambiarias y una gran inestabilidad. Remarcó que para el Central el desafío era presentarle a la sociedad algo que supliera las dudas que había en ese momento, y puntualizó que era preciso demostrar la capacidad de la autoridad monetaria para contener la inflación. Sostuvo que es un esquema muy simple y austero pero muy contundente, porque con su aplicación el Banco Central se compromete a controlar lo que puede controlar.

Por su parte, el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, aseguró que "no es cierto que no haya crédito hipotecario: damos uno cada tres minutos. Antes era un crédito cada 49 segundos, pero lo importante es que esto no se paró: a través de hipotecas el BNA ya lleva más de 3.000 viviendas financiadas y estamos por financiar otras 3000 más".

En ese sentido, también señaló que "hay quienes dicen que hay falta de liquidez", y aseguró que "no es así, esto tiene que ver con el conflicto sindical, se dicen cosas que no son ciertas". También aseguró que "la inflación real ya cayó", y sostuvo que "la inflación el año que viene va a estar más cerca de 20% que de 30%". Al respecto indicó que "cuando todos se convenzan de que baja la inflación, la tasa de interés se va a caer también". Además señaló que "el año próximo habrá una reactivación de la economía", y estimó que "habrá (Mauricio) Macri por cuatro años más".

En tanto, el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, afirmó que hay elementos en el sistema financiero para que el crédito se recupere, y que cuando las tasas bajen, la potencia de los bancos para prestar será fuerte. "Como subieron mucho los encajes, el sistema financiero tiene hoy poca fuerza porque el crédito está restringido, pero hay elementos para que el crédito se recupere". Precisó que en el Bapro hay $ 200.000 millones más que hace dos meses atrás; en consecuencia, estimó que "cuando las tasas comiencen a bajar, la potencia del sistema bancario para salir a financiar va a ser fuerte".