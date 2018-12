Las exportaciones de lácteos crecieron un 80% en octubre

En octubre, las exportaciones de productos lácteos crecieron un 80% con respecto al mismo mes del año pasado. Las ventas al exterior equivalieron a 226 millones de leche cruda, un volumen que no se registraba desde 2015, según indicó un informe del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral).

Asimismo, la colocación de productos en los mercados externos representó, en el último trimestre, aproximadamente el 19% de la leche cruda producida en el país.

"Por detrás del cambio de tendencia se encuentra la recuperación de márgenes del sector exportador", explica el documento. Agrega que en los últimos meses, la exportación creció en litros equivalentes más rápido que la producción, en términos interanuales. Es decir, que empieza a operar en el mercado disminuyendo la oferta de leche cruda disponible para atender la demanda local (en relación al año pasado), explica.

En tanto, según el Ieral, durante octubre, el margen bruto en las operaciones de venta de leche en polvo entera -el principal producto de exportación- se ubicaba cerca del 28%. El número tuvo un importante deterioro, si se lo compara con el 50% que la consultora había calculado para mediados de año. Entre las causas, explica el informe, se destacan una baja en las cotizaciones internacionales de los lácteos, la vuelta de las retenciones y una reducción en los reintegros de exportación.

Por FLORENCIA TUCHIN Mirá también Los centennials ya son la contracara financiera de los millennials A diferencia de sus antecesores, la Generación Z planifica mucho su futuro y está atenta a los costos antes de hacer una compra. A su vez, le interesa mucho contar con un ingreso estable. Son más cautosen las redes para cuidar su reputación frente a posibles empleadores

Asimismo, el fisco recaudó por los derechos de exportación u$s 5,3 millones en septiembre y u$s 7,2 millones en octubre. Con una proyección de las ventas al exterior, el Ieral calcula que la recaudación total durante el cuatrimestre será de u$s 25 millones.