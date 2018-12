Sólo dos de cada tres empresas decidieron pagar el bono de $ 5000

Una de cada tres empresas aún no definió cómo pagará o, directamente, no lo hará el bono obligatorio de $ 5000 que estableció el Gobierno por decreto presidencial. Así lo refleja un relevamiento de la consultora Willis Towers Watson (WTW), según el cual, mientras el 66% de las cuentas consultadas contestó que cumplirá con la norma, un 23% respondió que, todavía, no decidió la forma en la que lo abonará, en tanto que un 11% ya tomó la determinación de no hacerlo.

El decreto firmado por Mauricio Macri a mediados de noviembre estableció un pago no remunerativo de $ 5000 a todos los trabajadores del sector privado, a saldar en dos cuotas: mitad con el sueldo de noviembre (pagadero en diciembre) y mitad con el de enero (a cobrar en febrero).

El artículo 3 del decreto, no obstante, permite que se adecue el pago, en plazos y montos, a los sectores que estén especialmente en crisis o declinación productiva, siempre y cuando, se negocie entre los gremios y las cámaras signatarias de los convenios colectivos de trabajo.

Las respuestas de WTW fueron recabadas entre el 19 y 25 de noviembre y pertenecen a 203 empresas, principalmente, de los sectores de alta tecnología, consumo, farmacéutico, servicios, agropecuario y bancos. Otro dato es que, del 85% de las compañías que pagarán el bono, lo harán a todo el personal, en tanto que el 7% decidió sólo hacerlo a los empleados bajo convenio, el 6% lo dará a sus colaboradores no sindicalizados y el 2%, todavía, debía tomar una decisión.

En tanto, sólo el 1% de las que ya decidieron o estudian pagarlo optó por un pago superior a los $ 5000 del decreto.

Según destacó WTW, el 73% de las empresas que ya definieron que pagarán el bono lo hará en dos cuotas, en diciembre y febrero, mientas que una de cada cuatro lo hará en diciembre en un solo pago.

Por otra parte, el 53% de las empresas que aún tienen bajo análisis el tema lo haría en dos veces y el 25% en una sola ocasión. El 22% debe definirlo aún.

Sobre el reconocimiento del pago, el informe de WTW destacó que el 67% de aquellas empresas que cumplirán con el bono lo hará con un pago definido por decreto, cuando un 22% lo hará a cuenta de futuros aumentos y un 5%, a cuenta del bono anual por resultados.

Por su parte, otra consultora del sector, Mercer, anunció que el 69% de las empresas optó por abonar la suma del bono en un pago único, sin absorberlo en el salario. Por otro lado, el 31% optó por sí absorberlo y, en este caso, el importe pasa a ser remunerativo. Estos datos surgen de las respuestas de 300 compañías.

De las firmas que sí realizarán el desembolso del importe como un pago único, el 82% lo hará de acuerdo a como fue establecido, tanto en monto como en plazo; un 13% lo pagará con algunas de las alternativas disponibles; y un 5% restante aumentará el monto del bono.

Del 31% que decidió absorber el importe dentro del salario, el 59% sostuvo que lo compensará con otros aumentos unilaterales, ya dados en 2018; el 23 lo compensará con Cláusula de Revisión Salarial pendiente de 2018; y otro 18% informó que lo considerará como suma a cuenta de futuros aumentos.