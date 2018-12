Balance 2018 del sector de hidrocarburos

Pese a las dificultades macroeconómicas, para el sector de los hidrocarburos el 2018 fue un año de consolidación de logros en pos de la recuperación del autoabastecimiento energético.

Si bien el sector no es ajeno a la crisis económica y financiera que atraviesa nuestro país ni a la volatilidad de los precios internacionales, ha transitado estas vicisitudes con la agilidad y madurez que lo caracterizan. Sin embargo, enfrenta desafíos que deben resolverse en forma rápida y eficiente para permitir niveles de previsibilidad acordes con las inversiones que se requieren para consolidar y profundizar los logros alcanzados.

Sin dudas este contexto adverso ─con cambio de autoridades incluido─ obligó a ralentizar el proceso de desregulación y contractualización del mercado del gas natural, y puso en crisis los primeros mecanismos que se habían implementado en este sentido.

Pese a las adversidades, los niveles logrados este año en materia de seguridad de abastecimiento fueron muy satisfactorios y los principales indicadores de actividad (pozos perforados y niveles de producción) han mostrado signos de recuperación.

En efecto, en el año que termina, creció la producción, tanto de petróleo como de gas natural. Este incremento se explicó, en gran medida, por el desarrollo de recursos no convencionales, principalmente en la cuenca neuquina y también en Santa Cruz. Por el contrario, la producción convencional, que representa la mayor porción de los hidrocarburos producidos en el país, mantiene una preocupante tendencia negativa. Operativamente, es un buen momento para esmerar las medidas de mitigación ambientales y prevenir reclamos oportunistas.

Estos resultados han permitido que la balanza comercial del sector continúe reduciendo su déficit e, inclusive, justifique esperanzas de que cambie su signo después de más de una década de abultadísimos resultados negativos.

Por una parte, las importaciones de gas natural y de GNL continuaron reduciéndose y se desactivó la instalación de regasificación de Bahía Blanca, la cual será reemplazada en los próximos meses por YPF por una barcaza de licuefacción que permitirá exportar GNL. Por otra parte, en los últimos meses de este año, se volvieron a autorizar exportaciones de excedentes de gas natural tras más de una década de restricciones.

Estas decisiones parecen razonables en un contexto signado por cuantiosos excedentes estacionales, dificultades para asegurar ingresos en épocas de baja demanda y restricciones presupuestarias a las que el sector contribuirá, entre otras vías, con los derechos de exportación.

Estos resultados trascienden la coyuntura y justifican algunas perspectivas a mediano y largo plazo que, hasta hace poco tiempo, parecían impensadas y que van más allá del upstream: los proyectos de infraestructura para la ampliación de la capacidad de captación, almacenamiento, transporte, separación, procesamiento, industrialización y licuefacción de gas natural se plantean como soluciones inmejorables para superar las actuales restricciones de infraestructura, bajar los costos y mejorar la competitividad del sector y, principalmente, abrir nuevos mercados en el exterior.

Precisamente, el desarrollo de estos mercados resulta la opción más razonable para reemplazar gradualmente los incentivos fiscales, sin los cuales hubieran sido imposibles los resultados que estamos presenciando, y para crear las condiciones para que el pleno abastecimiento de la demanda local de gas sea también un hecho en épocas de bajas temperaturas.

Por otro lado, pese a que, en materia de exploración, el 2018 no será un año para recordar, una novedad auspiciosa es que, tras mucho tiempo, el sector volvió nuevamente la vista al mar: uno de los espacios menos explorados de nuestro territorio, en el cual menos del 1 % de la superficie está concesionada.

En este sentido, se otorgaron permisos de reconocimiento superficial y se convocó a un concurso público para la adjudicación de permisos de exploración costa afuera, que atrajo el interés de los principales jugadores a nivel internacional. Conforme al cronograma aprobado, el concurso será adjudicado en abril del año próximo.

Otra noticia alentadora fue el restablecimiento del régimen promocional de la Ley 19.640 para actividades relacionadas con la producción de gas y petróleo, vinculadas con nuevos emprendimientos hidrocarburíferos en Tierra del Fuego.

Sin embargo, la devaluación, la inflación y el déficit del sector público han tenido consecuencias negativas para el sector y abren interrogantes sobre las chances de prolongar en el tiempo los resultados logrados hasta el momento.

Esta coyuntura se tradujo en complejas tensiones público-privadas y privado-privadas sobre cuestiones muy sensibles, entre las que destacan el traslado de los precios del gas natural a los distintos grupos de usuarios, el ajuste de los precios de los combustibles líquidos y el cumplimiento por parte del gobierno de los planes de incentivo, incluyendo los montos devengados.

Mientras que algunos de estos conflictos se han podido disipar (no sin contramarchas y pérdidas), otros permanecen activos y deben resolverse satisfactoriamente para restablecer niveles razonables de previsibilidad acordes con la magnitud de las inversiones que se requieren para mantener y profundizar los logros conseguidos.

El deseo para el año próximo es que retomemos, lo antes posible, el proceso de desregulación y contractualización del mercado del gas natural para que no quedemos atrapados en una situación en la que lo viejo aún no murió y lo nuevo aún no nació.