Desde la reclasificación a emergentes, el Merval en dólares cae cinco veces más que el índice de Arabia

En junio pasado MSCI decisión re categorizar a Argentina y a Arabia Saudita a mercado emergente, siendo este dato un tema clave de mediano plazo tanto para el mercado financiero así como para la economía en general. A casi seis meses de dicha decisión, la evolución de los índices bursátiles de ambos países transitaron una tendencia a la baja, aunque el la magnitud de dicha debilidad ha sido notoriamente distinta.

Juan Pablo Vera, Jefe de operaciones de Tavelli y Cia resaltó que luego de la recategorización a Emerging Market por MSCI, el Merval en dólares rebotó desde los mínimos aunque luego, la tendencia bajista se extendió y llevo a los precios a quebrar mínimos.

“Aún el Merval en dólares se negocia un 21% por debajo de cuando nos reclasificaron. Arabia por su parte, y con mucha menor volatilidad, se ubica sólo 4% por debajo del 20 de junio pasado”, sostuvo Vera.

Sobre este punto, el director de una reconocida sociedad de bolsa local sostuvo que es valida la comparación aunque el contexto local ha sido totalmente extraordinario. "Argentina tuvo la fortuna de ingresar a emergente aunque la noticia apareció en medio de la corrida cambiaria y en pleno escenario de crisis de confianza del BCRA y del Gobierno"

Para el especialista, la corrida cambiaria y la crisis económica local alimentaba una baja adicional posterior en el precio de los activos financieros. "Cuanto más caían los activos y mas subía el dólar, mayor era el descrédito hacia el Gobierno y por lo tanto se vislumbraban menores chances de ganar la reelección en 2019. Es cierto que falta mucho para ello pero el mercado es pura expectativa y tiene sentido que se hable de estos temas en el mercado actualmente", afirmó.

Mirando hacia adelante, el interrogante es saber si vimos un punto de inflexión con respecto a la dinámica económica y al pesimismo frente al Gobierno. Distintos analistas ven con buenos ojos el resultado del G20, aunque mantienen cierto grado de escepticismo respecto del futuro de los activos locales.

En un informe de Delphos Investment sostuvieron que el G20 puede significar un punto de inflexión a nivel global y ello ayudar a nivel local. Sin embargo, tras haber sido la estrella del Wall Street, hoy Argentina debe rendir varios exámenes para volver a atraer la atención de los inversores.

Desde la consultora remarcaron que el programa del Banco Central viene aprobando, pero tan sólo lleva 2 meses de práctica. Por otro lado, el spread del soberano se mantiene cerca de los máximos del año, con un riesgo país alrededor de 680 pbs. Por último, la incertidumbre política de cara a las presidenciales 2019 se mantiene elevada.

"Aprovechando el modo risk on global, las acciones argentinas tuvieron un gran comienzo de semana, pero ello no significa que haya habido un cambio de tendencia. Por el contrario, creemos que seguirán lateralizando, tal vez con un techo un poco más alto. Dado que los papeles, especialmente los bancos, se encuentran cerca de dicho techo, no creemos que sea recomendable sumar posiciones a la cartera. Por el contrario, encontrándonos en zona de descarga, si resulta aconsejable comenzar a tomar ganancias parciales y dejar correr la otra parte", cerraron desde Delphos Investment.