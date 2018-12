Cae previsión de inflación: BCRA hará comunicado para sacar tasa mínima

Las expectativas de inflación cayeron por tres meses consecutivos y el compromiso de sostener un piso del 60% hasta diciembre ya está cumplido. Así, el Banco Central (BCRA) cuenta con todas las condiciones para eliminar el rendimiento que fija a diario en sus licitaciones de Leliq, pero antes va a publicar un comunicado de su Comité de Política Monetaria que oficialice su eliminación, según fuentes oficiales. Ayer se publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado de la entidad, que mostró una caída en las expectativas de inflación, dólar y tasa.

En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de noviembre publicado ayer se vió una caída de 3,1 puntos porcentuales en las expectativas promedio de inflación para los próximos doce meses. El BCRA se había comprometido ante el FMI a mantener el piso de tasa al menos hasta que dos REM dieran resultados bajistas en ese punto específico y, con la publicación de hoy, ya son tres las bajas mensuales consecutivas.

Pero además existía otro límite a superar antes de eliminar el piso a la tasa. En agosto pasado el Copom se había comprometido a mantenerla al menos en 60% hasta este mes, es decir hasta el fin de noviembre.

Fuentes del BCRA habían dicho a este diario, además, que la eliminación del piso se podría hacer aún antes de la publicación del REM de diciembre, porque como la encuesta se hizo la semana pasada las autoridades de la entidad conocerían los datos de antemano. Con lo cual, el 3 de diciembre estarían liberados para quitar la tasa mínima.

Sin embargo, tanto el lunes como ayer martes el piso a la tasa seguía ahí. La Leliq cortó ayer en 60,003% de tasa promedio, al borde del límite.

Ante la consulta de El Cronista, fuentes oficiales dijeron que la eliminación del piso de 60% no está confirmada hasta ahora. Además, explicaron, que existe una nueva condición: la publicación de una decisión explícita del Copom de que el piso para la tasa no corre más. No dieron fecha para la reunión de ese comité.

Expectativas en baja

En el mercado los analistas y economistas esperan una marcada desaceleración de la inflación para los próximos 12 meses y así se reflejó en el REM de noviembre.

Las expectativas de inflación bajaron respecto del relevamiento del mes de octubre en prácticamente todos los horizontes temporales relevados. Para los próximos 12 meses (interanual noviembre 2018 noviembre 2019) son 29,0% según el promedio y de 28,6% según la mediana. Esto es 3,1 puntos porcentuales menos que en octubre según el promedio y 2 puntos según la mediana. Esta es la tercera caída de este indicador según el promedio (en octubre cayó 0,8 puntos porcentuales y en septiembre 0,5 puntos) y la segunda según la mediana (en octubre cayó 1,3 puntos).

Por su parte, los pronósticos anuales del REM para 2018 se mantuvieron en 47,5%, y disminuyeron en todos los períodos subsiguientes: 27,5% para 2019 (-0,3 puntos) y 19,2% para 2020 (-0,4 puntos), destacaron desde el Banco Central.

Para diciembre el REM muestra una inflación esperada de 2,7% (-0,1 punto porcentual con respecto al relevamiento del mes de octubre), para enero se mantuvo en 2,5%, para febrero 2,3% (-0,2 punto porcentual), para marzo 2,3% (-0,1 punto porcentual).

Dólar y tasa

También las previsiones de dólar se movieron a la baja en comparación con el relevamiento previo. "Para diciembre de 2018 los analistas proyectan un tipo de cambio nominal de u$s 39 promedio mensual (120,3% interanual y +7,0% respecto del promedio de noviembre de 2018). Por su parte, la proyección para diciembre de 2019 fue u$s 48,5 (una suba del 24,4% en el año).

El pronóstico para diciembre del promedio mensual anualizado de la tasa de política monetaria (Leliq) se redujo 500 puntos básicos, pasando de 65% en el relevamiento previo a 60% en el presente. Para diciembre 2019 las proyecciones se mantienen en 35%.