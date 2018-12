Los fabricantes de Marlboro se suman al negocio del cannabis

La fabricante de los cigarrillos Marlboro mantiene sus primeras negociaciones para comprar la compañía canadiense de marihuana Cronos, discusiones que podrían producir la primera gran adquisición de un productor de cannabis por parte de una tabacalera grande, según allegados a ambas compañías.

La posible compra de por parte de Altria en medio de la creciente despenalización sería una de las mayores inversiones en la incipiente industria de la marihuana. El lunes, cuando se supo de las negociaciones entre ambas compañías, las acciones de Cronos, que cultiva y distribuye cannabis , subieron 14% en Nueva York y su capitalización bursátil se ubicó en u$s 1900 millones.

Cronos comunicó en una declaración después del cierre del mercado que estaba "participando de negociaciones vinculadas a una potencial inversión" por parte de Altria . "No se ha llegado a ningún acuerdo y no hay seguridad de que tales discusiones conduzcan a una inversión u otra operación entre las dos compañías", agrega la declaración.

Las conversaciones se producen en un momento en que los inversores se amontonan en el sector. Canadá se convirtió en octubre en el país más grande en legalizar totalmente el uso de marihuana recreativa, y varios estados de Estados Unidos, incluyendo California, hicieron cambios legales similares.

La fabricante de cerveza y bebidas blancas Constellation Brands a principios de este año inyectó u$s 4000 millones en Canopy Growth, otro grupo grande canadiense de marihuana, mientras que la rival Aurora Cannabis en mayo cerró un acuerdo por u$s 2000 millones para comprar el grupo de marihuana para uso médico Med Releaf. En lo que va del año se sellaron operaciones por más de u$s 10.000 millones, más de siete veces la cifra de 2017, según datos de Dealogic .

Otras compañías grandes de productos de consumo masivo también observan de cerca al sector de en un momento en que la de la droga avanza en Norteamérica y Europa occidental.

Coca-Cola, el fabricante de bebidas más grande del mundo, mantiene conversaciones con Aurora de Canadá para el desarrollo de bebidas, mientras que Altria también negocia con Tiray y Aphria. Diageo, el grupo detrás del whisky Johnny Walker, también está explorando oportunidades de inversión en el sector, según allegados a la compañía.

La marihuana se ha legalizado en Canadá y en más de la mitad de los 50 estados de Estados Unidos, si bien sigue siendo una sustancia ilegal según la legislación federal estadounidense. Se estima que la inversión en cannabis aumentará de u$s 9500 millones el año pasado a u$s 32.000 millones en 2022, según los analistas de ArcView y BDS Analytics.

Esta serie de conversaciones se producen mientras Washington toma medidas enérgicas contra el tabaco y los cigarrillos electrónicos a raíz de los temores a que una nueva generación se esté volviendo adicta a la nicotina.

Altria también busca adquirir una participación de Jull Labs , la startup de ecigarettes valuada en u$s 16.000 millones que se apoderó de tres cuartas partes del mercado estadounidense de vaporizadores desde su lanzamiento en 2015. Quiere comprar el 40% de Juul , con opción a asumir el control total en una etapa posterior, según varios allegados a Altria.

La Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos planea prohibir los cigarrillos de mentol y cigarros saborizados.

Mientras tanto, el principal producto de la industria cae en Occidente a un ritmo acelerado. Las ventas de cigarrillos caerán cerca de 4,2% en EE.UU. este año, según pronósticos de Wells Fargo , una tasa levemente superior al promedio de los últimos años.