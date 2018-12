Diputados busca convertir en ley los cambios en Bienes Personales

En medio de disputas internas que no se tranquilizan y presionado por la oposición, el interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados debió resignarse a sesionar mañana con proyectos de alto consenso, entre los que se destaca uno solo de relevancia para el Poder Ejecutivo: los cambios en el Impuesto a los Bienes Personales, que el oficialismo buscará convertir en ley. El resto de la agenda de la Casa Rosada debió ser pospuesto. Si todo sale bien, el Gobierno espera poder avanzar el jueves con el resto de los temas. Sino, deberá seguir esperando.

Se trata, principalmente, del proyecto para habilitar los aportes de empresas privadas a campañas electorales y de la iniciativa para tipificar los delitos de los barrabravas, que el Gobierno impulsó tras la violencia que impidió que River y Boca jueguen la final de la Copa Libertadores.

El primero, frenado vía Twitter por la miembro fundadora de Cambiemos, la diputada oficialista Elisa Carrió. La chaqueña se comunicó telefónicamente con algunas figuras del oficialismo para avisarles que no votará el proyecto, que sus legisladores no irán a la sesión si es incluido en el temario y que, si de todas maneras avanza, denunciará a todos los empresarios que aporten dinero proselitista. Después, tuiteó al respecto.

El segundo, demorado por los reparos de sectores la oposición que, aunque están de acuerdo con sancionar una ley para castigar a los barrabravas, advierten que el proyecto es "incongruente".

Si logra cerrar los dos frentes de conflicto, Cambiemos quiere avanzar con ambas iniciativas el jueves, en otra sesión. La oposición de Carrió anoche parecía haber frenado sin vueltas la iniciativa de financiamiento electoral. Aunque el oficialismo tal vez tenga éxito con el proyecto para penar la violencia en el fútbol.

Hoy las comisiones de Legislación Penal y de Deportes iniciaron el debate del texto pero el oficialismo no consiguió las firmas para dictaminar. Sus diputados se comprometieron a negociar cambios a la iniciativa con el Ministerio de Seguridad y podrían retomar el debate hoy alrededor de las 18 para intentar firmar un despacho de mayoría, al que Cambiemos espera sumar al Frente Renovador.

Al respecto, la diputada de ese bloque Carla Pitiot señaló: "Queremos que esta ley salga, es nuestra decisión política, pero creemos que es mejorable. Nos preocupa el concepto amplio de armas que incorpora. Es un concepto excedido. Habla de botellas", apuntó y agregó: "No es el mismo (régimen) que en el anteproyecto de Código Penal. Algo pasó en el medio. Las penas se ampliaron. Hay una incongruencia. Romper la proporcionalidad del Código Penal es un error".

El kirchnerismo, en tanto, presentó un proyecto alternativo, basado en una iniciativa del presidente de la comisión de Deportes, Daniel Scioli. "En una semana armamos un predictamen, pero necesitamos tiempo. No puede se que esto se debata en 48 horas sin convocar a los actores involucrados", se quejó el diputado Adrián Grana, quien pidió convocar al plenario de comisiones a los presidentes de los clubes de fútbol.

Le respondió el oficialista Fernando Iglesias: "No sé qué tienen para decir los presidentes de los clubes con respecto a las barrabravas. La verdad que no me interesa. No perdamos más tiempo", reclamó.