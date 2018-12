Vaca Muerta: Petronas y YPF invertirán u$s 2300 M para extraer petróleo

Las petroleras estatales YPF y Petronas (Malasia) anunciaron ayer que invertirán durante los próximos años unos u$s 2300 millones en Vaca Muerta para el desarrollo de petróleo no convencional.

Según comunicó oficialmente el Ministerio de Hacienda, el proyecto tendrá lugar en el bloque La Amarga Chica y "contempla un desarrollo a 20 años, lo que implicará una inversión récord de u$s 7000 millones. En este marco, el objetivo para 2022 es producir 60.000 barriles de petróleo por día".

Se trata del mayor anuncio de inversión realizado en lo que va de 2018, por encima de las compras de campos que formuló en enero Vista Oil & Gas (la nueva petrolera de Miguel Galuccio, ex presidente de YPF) por u$s 2200 millones, según consta en el Mapa de la Inversión que diseñó la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI).

Así se lo confirmó al presidente Mauricio Macri el número 1 de la compañía argentina, Miguel Ángel Gutiérrez, en un encuentro que tuvo lugar en la Casa Rosada.

Allí también estuvieron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el secretario de Energía, Javier Iguacel; y el CEO de YPF, Daniel González.

Este anuncio es, a la vez, el segundo mayor para Vaca Muerta en los tres años de Gobierno de Cambiemos, luego de que Tecpetrol prometiera en 2017 desembolsar también u$s 2300 millones para Fortín de Piedra, pero en un plazo de tres años.

En suma, este es el segundo proyecto más grande en petróleo, luego del desarrollo en Loma Campana, anunciado con polémica en 2013 junto a la empresa estadounidense Chevron. Aunque no se conocen con certeza los números, la inversión superaría los u$s 15.000 millones en el largo plazo, de los cuales ya se concretaron más de u$s 4500 millones.

De esta manera, La Amarga Chica se convierte en el tercer proyecto en Vaca Muerta que la compañía logra pasar a la etapa de desarrollo masivo, luego de Loma Campana y El Orejano (gas, junto a Dow).

Para 2019, la inversión entre YPF y Petronas será de u$s 590 millones y, de acuerdo a las estimaciones de la petrolera estatal y la cartera que conduce Iguacel, generaría unos 2000 empleos, con cuatro torres de perforación y una planta de procesamiento de crudo en funcionamiento.

Hacienda planteó: "Esta inversión permitirá aumentar la producción de petróleo para YPF en un 30% para el 2022, lo que representaría un incremento total para la Argentina del 15%".

En octubre, en su Plan Estratégico quinquenal 2019-2023, la petrolera estatal prometió en Nueva York, Estados Unidos, que aumentará su extracción de petróleo y gas un 35%. Tal como contó El Cronista, se enfocará más en el petróleo que en el gas, dado su mejor precio (aunque ahora bajó fuerte) y su mejor capacidad de evacuación, en detrimento del gas, que necesita un mercado de exportación y capacidad de transporte, hoy insuficiente.

"Desde el primer pozo perforado en mayo de 2015, el proyecto piloto de La Amarga Chica atravesó tres fases que demandaron una inversión conjunta de u$s 550 millones. Se concretaron 33 pozos y se alcanzó una producción de 9800 barriles equivalentes de petróleo por día", informaron desde YPF.

El anuncio de YPF extiende el revivir político de Macri luego de la cumbre del G20 en Buenos Aires. En un año económico difícil, el Gobierno contó hasta el 30 de septiembre con 232 anuncios de inversión de 208 empresas por un total de u$s 21.484 millones.

A diferencia de los años anteriores, el sector Petróleo y Gas quedó en segundo lugar como el que produjo más anuncios de inversión: u$s 4500 millones, a partir de 20 proyectos distintos de 15 empresas. Faltará sumar los anuncios posteriores a septiembre, pero lideraba Transporte e Infraestructura (u$s 5700 millones), con los proyectos de PPP.