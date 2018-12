Cronista Charts: corridas, bandas y saldos en dólares de las cuentas externas

Luego de la publicación del balance del MULC, se destacaron distintos factores relevantes sobre la evolución de variables monetarias y financieras en el mercado local, mostrando el ajuste de las cuentas argentinas y el impacto de las nuevas medidas del BCRA luego de la corrida cambiaria.

En cuanto al sector de servicios, al igual que en septiembre se siguió destacando la fuerte corrección que había sufrido el turismo por el salto del dólar.

“En octubre, el balance por turismo resultó en un déficit por u$s 300 millones, el menor saldo desde al menos 2016, cuando se comienza a informar la serie. En lo que va del año, la demanda de divisas por servicios totalizó u$s 8700 millones versus u$s 9000 millones un año atrás”, remarcó Miguel Kiguel en su informe semanal.

En cuanto a la cuenta financiera cambiaria, registró ingresos de divisas por u$s 5251 millones y revirtió 3 meses de salidas de fondos.

Para Kiguel, el principal determinante de esta performance fue la entrada de un nuevo tramo del préstamo con el FMI por u$s 5668 millones. “En lo que va del año, la cuenta financiera cambiaria fue superavitaria por u$s 4974 millones versus los u$s 21.900 millones un año atrás”, sostuvo.

Además, desde Econviews agregaron que en con la implementación de las bandas cambiarias en octubre se pudo estabilizar al mercado cambiario.

“Esto se reflejó en la formación de activos externos por parte del sector privado, que se ubicó en u$s 1163 millones, su menor nivel desde junio 2017. En lo que va del año, este concepto mostró una salida neta de divisas por u$s 26.000 millones versus los u$s 17.500 millones de un año atrás. Así, las reservas internacionales contables crecieron u$s 4952 en el mes, finalizando en u$s 53.955 millones. En lo que va del año, cayeron u$s 1100 millones,” cerró el economista.