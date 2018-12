Larraín, ministro de Hacienda de Chile: "El Mercosur podría tener que redefinir su arancel promedio"

El ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín Bascuñán, no sólo es parte de un gobierno amigo del argentino, sino que él tiene una amistad con su par, Nicolás Dujovne. Cree que "2019 va a ser un mejor año" para Argentina, pero reconoce que el mercado todavía "espera ver los resultados del ajuste fiscal" y se pregunta "por la continuidad de las políticas", según dijo a El Cronista, el primer día del G20. Desea una mayor integración entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur: "Puede significar que el Mercosur tenga que redefinir un poco su arancel promedio".

- ¿Cómo está la relación bilateral con Argentina?

- La relación bilateral es positiva entre nuestros países. Hay una identificación y una amistad. Hemos apoyado a la Argentina en su agenda para el G20. Tenemos una extraordinaria relación con (el ministro de Hacienda) Nicolás Dujovne. Yo organicé una reunión con inversionistas y economistas para que pudieran entender lo que pasa acá. Tenemos un desafío en el tema del intercambio, pero también hay mucha inversión chilena en Argentina. Nos interesa que les vaya bien. Mas allá de la amistad, nos conviene a todos.

- ¿Como afectaron los vaivenes de la economía argentina a Chile este año?

- Chile es una economía muy diversificada. Le manda más de 50% de sus exportaciones a Asia. EE.UU. absorbe un 14% adicional. Latinoamérica, donde el principal socio es Brasil, absorbe un 18%. En ese sentido, el efecto no es que sea insignificante, porque hay compañías chilenas que han invertido acá y cuando hay vaivenes en la economía se ven afectadas en sus cotizaciones bursátiles y en sus negocios acá.

- ¿Las reformas que se hicieron en Argentina pueden estabilizar al país?

- Tengo una buena impresión de las reformas. Los argentinos se han dado cuenta que uno no puede vivir permanentemente con un déficit fiscal de varios puntos del PBI, porque en algún momento los mercados no están dispuestos a seguir prestando en condiciones razonables. El Gobierno lo entendió perfectamente y se tuvo que hacer cargo de un problema serio que venía de atrás. Los problemas de Argentina no han sido generados por este gobierno. Las reformas tienen cierta gradualidad y los mercados chocan con esa gradualidad, y se ven momentos complejos, como los que se han vivido en 2018.

- ¿Por qué el riesgo país de Argentina no cede?

- El mercado es duro, es exigente. La credibilidad se gana en forma compleja. Y requiere hacer ajustes más fuertes. Creo que 2019 va a ser un mejor año para este país. Una de las principales expectativas externas es ver qué va a pasar con la relación comercial entre EE.UU. y China. A todos se nos va mucho en esta situación y en poder despejar estas tensiones, que fue uno de los temas más conversados en la reunión del G20.

- Decía que el mercado nos exigía más. ¿El acuerdo con el FMI no es suficiente?

- Luego del acuerdo con el FMI, hay un plan muy estricto de ajuste fiscal. El mercado espera ver los resultados, no solamente las proyecciones. Cuando llegamos al gobierno, hubo un aumento de confianza, y se tradujo en mejores expectativas, pero los mercados esperan ver si vamos a ser capaces de reducir el déficit fiscal. Y ahora estamos mostrando que somos capaces de hacerlo. Pero hay un período en el cual hay un natural escepticismo de los mercados. No sólo de que la economía volverá a crecer, que tenemos mejores políticas, sino que las cuentas fiscales cuadren.

- ¿En qué estado está el tratado de libre comercio con Argentina?

- Hemos aprobado recientemente el acuerdo de libre comercio, que le da todavía una fortaleza mayor a nuestros lazos comerciales. Nuestra liberalización mas fuerte es que ya teníamos un tratado de libre comercio con Mercosur, entonces ya se había desgravado de manera significativa el comercio. Este tratado tiene otros temas adicionales. Lo que necesitamos ahora es que las economías crezcan y fuerte para que tengamos un volumen mayor de comercio.

- Se espera que la economía argentina siga cayendo en 2019

- Las proyecciones son bastante variadas. Ciertamente Argentina va saliendo de una situación muy compleja.

- ¿A pesar del riesgo político?

- El riesgo político siempre existe. Pero creo que la gente se empieza a dar cuenta de las cosas.

- ¿Preocupa que Cristina Kirchner pueda ser candidata?

- Me voy a abstener de meterme en la política interna. Entiendo que hay una situación judicial compleja. Sí hay un tema con la continuidad de las políticas; ese es un punto. Para que los países puedan progresar, más allá de los cambios de gobierno, debe haber continuidad de las políticas serias. En Chile durante largo tiempo tuvimos cambios de gobierno con continuidad en el eje central de política. Hay un eje central, que no pertenece a la izquierda o a la derecha, la responsabilidad económica no está en uno u otro eje.

- ¿Qué futuro le ve al Mercosur?

- El Mercosur está en un proceso interesante. Tiene que tomar la decisión de si se va a abrir o va seguir siendo una unión aduanera, que tenga una mirada más hacia adentro. Dentro del Mercosur hay un grupo que quiere abrir el Mercosur. Nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Los tratados de libre comercio mantienen la soberanía nacional sobre la política comercial internacional. En una unión aduanera, esas decisiones comerciales se toman en un ente supranacional. A nosotros nos gustaría una integración del Mercosur con la Alianza del Pacifico. Pero la Alianza del Pacífico es un tratado de libre comercio. Desde el punto de vista comercial, ya tenemos desgravado el 93% de nuestro comercio. Pero a la vez, no tenemos que tener un arancel común, cada país hace lo que quiere y hay reglas de origen.

- En esa integración entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, ¿qué tan clave es la nueva presidencia de Brasil?

- Es muy importante lo que decida hacer Brasil. Tenemos mucha expectativa en el crecimiento de la Alianza del Pacifico. Hoy día tenemos un grupo de países asociados a la Alianza del Pacífico. Tenemos que estudiar como nos podemos integrar más con el Mercosur. Pero depende de las dos partes. Es como en el tango, ¿no?

- ¿Piensa que Brasil quiere bailar?

- Todavía el gobierno no se ha posicionado, lo hará en enero. Tenemos buena disposición. El pueblo brasilero eligió de forma clara y significativa al presidente Jair Bolsonaro. Trabajaremos, en mi caso particular, con quien sea escogido ministro de Hacienda.

- ¿Cuál sería la alternativa?

- Tenemos tratados de libre comercio con Argentina, con Brasil, con Mercosur. Pero desde el punto de vista de ambos grupos sería interesante un acercamiento, que puede significar que el Mercosur tenga que redefinir un poco su arancel, su política exterior común. Porque es restrictivo. La Alianza tiene una política comercial más abierta que la del Mercosur. El arancel externo común del Mercosur es mucho más alto, es menos liberal. Es más libre la política comercial de cada uno de los miembros. El arancel de Chile promedio es hoy día menor al 1%, la tarifa de importación promedio. Respetamos lo que decidan otros bloques, pero está la disposición para integrarnos.

- Pero le gustaría que bajara el arancel promedio del Mercosur

- Es una decisión del Mercosur. El Mercosur tiene que definir lo que quiere hacer y si dentro de eso hay un acercamiento con la Alianza del Pacifico. Ha sido expresado el interés por el presidente Macri. Con Chile hemos dado muestras a través de un tratado que ya esta aprobado. Me gustaría ver una Argentina, un América latina con mucha mayor libertad e integración.