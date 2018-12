Aerolíneas reconocería deuda a cambio de paz social con gremios

Seis medidas de fuerza en un mes y más de 80.000 pasajeros afectados hicieron que los gremios aeronáuticos y Aerolíneas Argentinas, que hasta ahora no había podido obtener una conciliación obligatoria, abrieran una instancia de negociación en la que la línea de bandera se comprometió a revisar el reclamo de los sindicatos a cambio de que haya paz social.

Ayer, en lo que iba a ser un encuentro de una hora y terminó extendiéndose tres, los seis sindicatos se reunieron con Luis Malvido, presidente de Aerolíneas Argentinas, y su equipo en las oficinas de la compañía. En el encuentro, el titular de la aérea mostró los números de la compañía y el estado de situación, mientras los gremios plantearon disidencias sobre la política aéreo-comercial, pidieron que la empresa frene las 370 suspensiones y reafirmaron el reclamo del 6,5% de aumento paritario de septiembre pasado.

"Fue una reunión productiva, logramos abrir una mesa de diálogo. La empresa expuso sus puntos de vista, y lo mismo hicieron los gremios", explicó Malvido. "Con esta convocatoria formal, queríamos dejar sentada nuestra verdadera vocación de diálogo. Que no es que lo decimos, sino que verdaderamente queremos dialogar todos los temas con nuestros trabajadores".

De todas formas, y ante la consulta sobre el cambio de estrategia, el directivo señaló que esto "no significa que Aerolíneas haya cambiado en nada su postura sobre la situación paritaria. Pero sí que queremos hablar de ese tema, encontrar un acuerdo".

Uno de los puntos en discusión que disparó las medidas de fuerza fue la cláusula gatillo de septiembre que la empresa dice que no la tiene que pagar sino que se tiene que discutir en el próximo acuerdo paritario; mientras que los gremios entienden que la empresa la adeuda. El número en discusión es de 6,5% lo que, según números de los técnicos de la firma implicaría una erogación de u$s 2,5 millones mensuales.

Malvido explicó que la empresa "entiende que la inflación de setiembre no estaba incluida en el acuerdo paritario. Pero vamos a analizar el tema y hacer una propuesta, más allá de la paritaria que ya venció".

El otro punto es que las medidas de fuerza tuvieron como respuesta de parte de AR el envío de 370 telegramas de suspensiones que se iban a aplicar de manera escalonada para no afectar la operatoria. Los gremios plantearon que no negociaría con esos telegramas. Respecto de eso, la empresa "aceptamos suspender la aplicación de las sanciones a quienes participaron de la medida de fuerza del 8 de noviembre. Ahora, esto será mientras continúe la paz social, mientras no haya nuevas medidas de fuerza".

Esto es fundamental. Fuentes de la empresa explicaron que no se retira el castigo sino que queda "stand by hasta que se resuelva esto".

La resolución podría llegar esta misma semana ya que la empresa se comprometió a llevar "una propuesta por la diferencia respecto a la paritaria pasada, también haremos una propuesta por la paritaria próxima". A cambio, pide retomar las conversaciones "sobre la competitividad, en cómo hacer que la empresa sea más competitiva."

Según explicaron fuentes de la compañía la propuesta no será por el 6,5% y podría estar más relacionado a septiembre de 2017 que quedó por afuera del convenio paritario. En ese momento, el Indec comunicaba que el costo de vida subía 1,9%.

En medio de esta discusión, el gobierno decidió que por los paros y la suspensión de vuelos ampliar la habilitación a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA ) y Fuerza Aérea a prestar servicio de rampa, algo que había sido excepcional por el G20.