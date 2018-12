Por la recesión, las importaciones desde Brasil se desplomaron 40%

En los últimos meses, Argentina viene reduciendo el déficit comercial con Brasil, más por defecto que por virtud. Desde julio, las exportaciones al vecino país están recuperando volumen, empujadas por la disparada del tipo de cambio. Sin embargo, la mayor incidencia en la balanza comercial con el socio mayor del Mercosur está dada por el desplome de las importaciones, una clara señal de la recesión que ya abarca a casi todos los sectores de la producción.

Ayer se conocieron las estadísticas del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios brasileño. Reportó que en noviembre las importaciones desde Argentina alcanzaron los u$s 930 millones, mientras que sus exportaciones totalizaron u$s 933 millones, lo que redundó en una virtual desaparición del déficit comercial entre ambas naciones el mes pasado.

Sin embargo, en el acumulado de enero a noviembre las cuentas no lucen tan claras. En ese lapso, las exportaciones argentinas a Brasil llegaron a u$s 10.100 millones, mientras las importaciones desde el vecino país alcanzaron los u$s 14.200 millones. De este modo, el saldo de la balanza comercial bilateral mostró en 11 meses un rojo de u$s 4162 millones. En el mismo período de 2017, el déficit comercial había llegado a u$s 7355 millones.

Pero más allá de estos datos estadísticos, la mejora en los números del comercio bilateral se explican por la suba del 12% en las exportaciones, apuntaladas por el salto del tipo de cambio (82,50% desde fines de abril) y el importante retroceso de las importaciones, producto del proceso recesivo en que está inmersa la economía. En los últimos tres meses las importaciones desde Brasil se contrajeron 35,2% en septiembre, 37,4% al mes siguiente y 40,0% en el anteúltimo mes del año.

Los productos que más contribuyeron a la baja de las compras a Brasil fueron automóviles de pasajeros, vehículos de carga, tractores, maquinaria agrícola y vial, junto a autopartes. También se destaca la caída de compras de polímeros plásticos, chasis con motor, motores para vehículos, bombas y compresores, neumáticos y ónmibus. Algunos de estos rubros, denotan el impacto de la menor actividad en la construcción, la industria automotriz y la menor demanda del campo.

Por su parte, la mejora de las exportaciones se explica por los mayores envíos de camiones, ómnibus, naftas, polímeros plásticos, energía eléctrica, maíz en grano, malta sin tostar y productos lácteos.

Argentina es el tercer mayor socio comercial de Brasil, detrás de China y Estados Unidos. En cuanto a las exportaciones brasileñas, el país tiene una participación del 6,5% del total, mientras que representa el 6% del total de importaciones brasileñas.