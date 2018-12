El Banco Mundial duplica fondos para combatir el cambio climático

El Banco Mundial destina u$s 200.000 millones para cuidar el ambiente

El Banco Mundial anunció que destinará alrededor de u$s 200.000 millones para financiar -entre 2021 y 2025- a los países en desarrollo de manera que puedan enfrentar el cambio climático. De esta forma, el organismo duplicará los fondos en relación al periodo anterior.

El anuncio, que se produjo poco después del inicio de la 24ª conferencia de la ONU sobre el clima en Polonia (COP24) "envía una señal importante a la comunidad internacional para que haga lo mismo", informó el Banco Mundial en un comunicado.

Los países desarrollados se comprometieron a llevar a u$s 100.000 millones de aquí a 2020 los financiamientos (públicos y privados) a las políticas climáticas de los países en desarrollo. Pero aunque los flujos aumenten, según la OCDE, los países del Sur reclaman compromisos más claros a los del Norte.

El financiamiento total que el organismo dedicará a controlar el aumento de la temperatura global constará de u$s 200.000 millones y está compuesto por los dólares "de financiamientos directos" del Banco Mundial y -los otros u$s 100.000 millones dos agencias que dependen del grupo Banco Mundial (alrededor de u$s 33.000 millones) y las otras dos terceras partes de fondos privados movilizados por su mediación, según relató el responsable del clima del Banco, John Roome, quien precisó que eso representa el 35% del total de los financiamientos.

"Esto es alrededor de u$s 40.000 millones por año, de los cuales u$s 27.000 millones son fondos directos, dijo.

En el año fiscal de 2018 (julio 2017 a junio de 2018), el Banco aportó u$s 20.500 millones de financiamientos para el clima y en promedio u$s 13.500 millones por año para el periodo 2014-2018, precisó.