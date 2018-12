El Gobierno apuesta a capitalizar el G20 en la política doméstica

La cumbre de Presidentes del G20 terminó. El cansancio se nota en los funcionarios nacionales y en sus equipos. Pero también se nota que se sienten satisfechos con los resultados y que ya empezaron a pensar en como "monetizar" para la política doméstica las fotos con los líderes mundiales.

"Obvio que quizás esto en el medio del conurbano, en donde la están pasando mal, no significa nada. No vas a dar vuelta el malhumor de la gente que no llega a fin de mes, pero el éxito de la cumbre construye clima", explicó a El Cronista un alto funcionario que caminaba por los parques de la Quinta de Olivos en la previa a los anuncios del presidente Mauricio Macri junto a su par de China, XI Jinping.

"A nadie se le escapa que vinieron las personas más importantes del mundo y que, además, no sólo que obtuvimos un documento final sino que se logró lo que no se había podido lograr en todo el año, que fue el encuentro entre los Estados Unidos y China. Esto fue muy importante para el mundo y muy importante para nosotros porque en estos tres días quedó plasmado la política que venimos desarrollando estos tres años", agregó el funcionario.

El Gobierno buscará capitalizar lo más que pueda esta nueva imagen y más teniendo en cuenta que sucede en la previa de un diciembre que llega caliente. Por lo menos desde el punta de vista económico. A pesar de los discursos esperanzadores, la recesión sigue un camino en donde no parece encontrar un piso y se extiende cada vez a más sectores. En el tercer trimestre el "efecto sequía" ya no estaba presentes y las ramificaciones de la crisis hicieron que tanto los sectores industriales como los de comercio profundicen su caída.

Consultados si ahora, con el espaldarazo internacional en donde se explicitaron apoyos al modelo de Cambiemos, el macrismo tenía la intención de capitalizarlo políticamente llamando a otros sectores. La respuesta llegó casi de manera instantánea: no. "¿A quién vamos a convocar? ¿para qué? Esta claro que nosotros siempre hicimos esto que hoy está acá reflejado. En este esquema es donde el presidente Macri delimita la cancha, pone los arcos, pone la pelota en el medio y son todos los argentinos los que tienen que jugar".

La cumbre tuvo un punto que generó mucha distensión en el equipo oficial y fue que no se registraron incidentes. Con el recuerdo fresco de los desmanes en la última cumbre del G20 en Hamburgo, las imágenes de un París literalmente en llamas por protestas sociales, y Buenos Aires entrando en diciembre con todo lo que significa para la política local; no eran pocos los que seguían atentos cualquier tipo de noticias sobre posibles incidentes.

Sin embargo, y ya aliviados por el devenir pacífico de los hechos, en la Casa Rosada ya piensan como extender este "buen clima" para lo que resta del mes. "Esperamos que esta tranquilidad se pueda ver durante todo diciembre y todo parece que puede ser. Ahora, lo cierto es que no te podes relajar un solo día hasta enero", sentenciaba este funcionario con acceso directo al Presidente de la Nación.