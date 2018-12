Infantino sobre el River-Boca: “La única forma de jugarlo es en España”

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, brindó una conferencia de prensa esta mañana en el contexto de la cumbre de líderes del G20. Allí, tras una breve introducción, se refirió al tema de mayor interés en esta coyuntura: la final de la Copa Libertadores, entre River y Boca.

En primer lugar, aseguró que la semana pasada se fue “triste” del estadio porque el partido no se jugó, aunque trató de calmar los ánimos: “Es un partido de fútbol, no es una batalla. Lo que ocurrió no tiene excusa y tiene que ser condenado. Tiene que haber un antes y un después”.

Además, se refirió a la decisión de trasladar la final de vuelta del Estadio Monumental al Santiago Bernabéu, en Madrid: “Conmebol fue quien tomó la decisión. Analizó la situación y determinó que la única forma de jugarlo es en España. Como es en otro continente, la FIFA tomó parte y aprobó la decisión”.

Minutos antes de que Infantino comience la conferencia, River emitió un comunicado en el que cuestiona la decisión de la Conmebol de trasladar la final. Allí considera que la responsabilidad no fue del club, sino que fue “asumida abiertamente por las más altas autoridades del Estado”. Sostiene también que “es incomprensible que el clásico más importante del fútbol argentino no pueda desarrollarse con normalidad en el mismo país que en los días que corren se desarrolla un G20”.

Consultado sobre este tema, Infantino se mostró sorprendido y dijo que no lo conocía, pero que “la Conmebol es la que va a tomar la decisión. Siempre se tiene que jugar, el fútbol no se puede parar. Tenemos que ver cómo podemos tener las condiciones”.

También contó que no habló demasiado del tema con el presidente Mauricio Macri, sino que simplemente se saludaron e hicieron una breve referencia a “la decisión de la Conmebol”.

Por otro lado, también fue consultado por la logística de la posible final en Madrid, a la que miles de hinchas de River y Boca acudirían. “No estoy en la organización, no sé cómo se va a manejar. Pero hay muchísima experiencia entre Conmebol, Federación Española de Fútbol y Real Madrid. Hay mucha gente que sabe cómo organizar un partido”. Y, si bien no habló de los hinchas que tienen su ticket que los habilitaba a ingresar al Monumental, dijo que “ojalá mucha gente pueda ir a este partido”.

Hacia el futuro, se refirió a posibles soluciones sobre la violencia en el fútbol. “Tenemos que trabajar junto con los gobiernos y la policía. Sigue habiendo unos idiotas que nos arruinan la fiesta a millones de personas. Se tiene que cogerlos y sacarlos, no sé”, explicó en su castellano con acento español”.

Para el cierre, mientras se iba, se reservó un grito de “¡Viva Argentina!”.