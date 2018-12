La marcha anti-G20: una bandera quemada, una cajita feliz y algunos jingles

El único momento, con algo de tensión, inevitable en una marcha anti-G20, fue cuando se quemó una bandera de los Estado Unidos. Una postal típica en las protestas contra la globalización. Con un toque argentino: las llamas también alcanzaron una "cajita feliz" gigante. Todo fue controlado por las mismas organizaciones que se convocaron. Los efectivos de seguridad siempre se quedaron detrás del vallado que guiaba el recorrido.

Bautizada Confluencia “Fuera G20-FMI”, apadrinada por el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), organizaciones de izquierda y sociales se juntaron a partir de las 14 en la avenida San Juan, en un carril del Metrobus. “Para cerrar este acto del Frente de Izquierda, pedimos la libertad para los compañeros detenidos”, reclamaron desde el escenario en el que estaban subidos Néstor Pitrola, Miriam Bregman, y otros. Horas antes habían sido detenidos dos integrantes del PTS, bajo la calificación de "averiguación de ilícito", por llevar 25 handies. El ministerio de Seguridad prohibió ese tipo de comunicación en la marcha.

Poco después, otros seis jóvenes también fueron apresados. Y más temprano, la policía había hallado bombas Molotov en un taxi quemado. Estas fueron las únicas intervenciones policiales. Lejos de otras imágenes vistas en protestas anti-G20 en otros países. Ni tampoco similares a las vividas en el operativo del fallido River.-Boca.

A medida que las columnas avanzaban, pasadas las 15, a lo lejos se veía el muro policial en Avenida de Mayo. Detrás de las vallas, decenas de policías y tres camiones hidrantes lo custodiaban. "¡Ortiva, hay que nacer yuta, eh!", les gritó desde el otro lado un manifestante.

Fueron casos muy aislados. Para cuando cada partido que marchaba llegaba a ese punto, recorrido preacordado con el ministerio de Seguridad ya que primero querían ir al obelisco, sus propios integrantes formaban un vallado humano para evitar cualquier enfrentamiento.

Con la mayoría de las pancartas contra el G20, e FMI, y especialmente el presidente norteamericano Donald Trump, los hits musicales estuvieron dirigidos al mandatario argentino. “A vos te queda poco Mauricio botón”, resonaba una y otra vez desde los parlantes del MST. Lo mismo que el "Que se vayan todos", jingle del 2001. "¿A dónde está, que no se ve, la famosa CGT?", también fue coreada. La única víctima de los cánticos que no era un símbolo imperialista. Los gremios, al igual que el peronismo, no participaron de la protesta.

"No al G20. Abajo el acuerdo Macri-FMI. Fuera Trump y los líderes imperialistas. Fuera Bolsonaro (que no vino). Por le no pago de la deuda externa. No al ajuste", fueron los puntos finales de un documento conjunto de las organizaciones que leyó Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Las consignas eras repetidas desde un parlante en una camioneta que lideraba la marcha.

Desafiando la prohibición oficial de evitar encapuchados, hubo apenas una decena de manifestantes que bailaban al ritmo de redoblantes con la careta de la película V de Vendetta, rostro del anarquista ingles Guy Fawkes. Otro puñado se tapaba con pañuelos. Muy pocos. Tampoco esgrimían palos. Las máscaras de gas y los cascos de fotógrafos y camarógrafos de la prensa internacional no salieron de sus mochilas.

Por las dudas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retiró los containers de basura de la Avenida de Mayo. Las columnas caminaron despacio, sin ningún tipo de incidentes. Para cuando arribaron a la plaza frente a un Congreso totalmente cercado, sin apenas detenerse, comenzaron la desconcentración.