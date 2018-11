Bullrich: “Habrá 2500 policías para las manifestaciones”

Esta mañana, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dio una conferencia en el centro de prensa del G20, en Parque Norte. Aseguró que “por el momento, no hubo ninguna expulsión del país” y que no hubo mayores inconvenientes, salvo por alguna amenaza de “baja intensidad, falsas”. Además, contó que todas las delegaciones circularon sin problemas desde la llegada al país.

Sobre el operativo de seguridad, explicó que están abocados 22.000 efectivos de seis fuerzas de seguridad -cuatro federales y dos locales, las policías Bonaerense y de la Ciudad-. Entre ellos, “la gran mayoría están en la zona de exclusión, en Costa Salguero, y alrededor de los 22 hoteles y en los trayectos de los líderes y comitivas”.

Además, detalló que “2500 estarán en torno a la manifestación”, que se realizará en Avenida de Mayo hasta la avenida 9 de Julio. Sobre el uso de armas, explicó que “es para situaciones en las que pueda haber peligro inminente para un presidente, no tiene nada que ver con las manifestaciones. Argentina tiene una norma y las demás custodias se adaptan. En las protestas no habrá una persona armada, no tendrán armas letales, están preparadas para el orden público”. Aclaró también que se llegó a un acuerdo con quienes protestarán y se les dio la posibilidad de utilizar Avenida de Mayo, tal cual solicitaron.

Por otro lado, se refirió al tema River-Boca, superclásico que se disputará en Madrid, según informó la Conmebol. Consultada sobre si el país está preparado para albergar la final de la Copa Libertadores, prefirió esquivar la respuesta: “No me parece que pueda responder acá esa pregunta. Si quieren el lunes, en un ámbito nacional, la respondemos. Pero no me parece que sea el lugar adecuado. Es una reunión del G20 y no da para mezclar. Si quieren el lunes hablamos del partido River-Boca”.

También contó que la canciller alemana, Angela Merkel, llegará al país entre las 16 y las 18 horas, luego de los inconvenientes con su avión que la hicieron regresar. “Estamos coordinando con la embajada alemana si hacemos un operativo especial”, aseguró, debido a que la mandataria llegará en un vuelo de línea.

De esta forma, además de la alemana, y tras el arrivo del ruso Vladimir Putin, solo falta la llegada de otra delegación: Indonesia. Se trata, además, del único país que no enviará a su máximo líder. No vendrá el presidente Joko WIdodo, sino que lo hará su vice, Jusuf Kalla.