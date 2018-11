Tras el apoyo en el FMI, Trump quiere que Macri compre material militar

Mauricio Macri se mostró sonriente junto a un serio Donald Trump, quien minutos antes había estado despachando furiosos tuits por sospechas de conflictos de interés con Rusia. La contracara quedó a la vista durante una declaración de 5 minutos a la prensa, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Macri habló primero, sonriente, y más de una vez le dio una palmada a su par estadounidense. “Hace más 30 años nos conocemos”, comentó el jefe de Estado, para mostrar el nivel de confianza entre ambos. Macri agradeció el “enorme apoyo para facilitar el acuerdo con el Fondo”. Estados Unidos es el país con más poder dentro del FMI y es por eso que el aval de Trump fue clave para que la institución financiera desembolse u$s57 mil millones.

También el Presidente destacó que la principal inversión en el país es de empresas estadounidenses. “Espero que vengan más”, agregó. Y también agradeció el apoyo de Estados Unidos en seguridad, en especial, en el combate al narcotráfico.

Por su parte, Trump se mantuvo con un gesto adusto y empezó con un chiste irónico sobre la traducción (“creo que lo entendí más en su propia lengua”). El presidente de Estados Unidos dijo que conocía a Macri y a su familia hace años, “cuando era joven y buenmozo”. Y prometió que en la reunión bilateral hablarán de comercio y “de compra de material militar”.

Pero también resaltó que hizo negocios con Franco Macri, con desarrollos en Manhattan, “cuando aún era civil”. Trump recordó su rol de empresario, justo cuando está siendo criticado en su país luego de que su ex abogado confesó que el magnate quiso comprar una torre en Rusia, en 2016, durante el tercer debate republicano y de cara a las elecciones presidenciales. Esto mismo, Trump lo negó varias veces y ahora quedaría al descubierto su conflicto de interés. De hecho, antes de llegar a Casa Rosada, el presidente estadounidense se defendió por Twitter: “No puse plata, no hubo garantes y no hice el proyecto” (inmobiliario en Rusia).

Trump hasta se definió como víctima de una “caza de brujas”. Este caso salió a la luz ayer y, acto seguido, Trump canceló la bilateral con Vladimir Putin, bajo el argumento de que Rusia retiene naves ucranianas en el Mar Negro. Que el líder estadounidense llegue respondiendo tuits sobre este caso puede ser una mala señal para el G20, donde algunos países quieren reflotar la cooperación internacional, por sobre los asuntos internos.

Después del encuentro, ambos mandatarios se reunieron en el Salón de Científicos. Por el lado argentino se encuentra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, el canciller Jorge Faurie, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, así como el embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa. Por el lado de la Casa Blanca llegaron Mike Pompeo (secretario de Estado), Sarah Sanders (secretaria de Prensa), Edward Prado (embajador de Estados Unidos), John Bolton (asesor de Seguridad), Larry Kudlow (asesor económico).