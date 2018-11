"Ojalá lleguemos para invitar al país antes del fin de la cumbre"

Para el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, la elección presidencial del año próximo no afectará el proceso de incorporación de Argentina a este grupo de países.

Así lo afirmó en una entrevista exclusiva con El Cronista en un hotel de Recoleta en la que manifestó su deseo de que antes de que concluya mañana la cumbre de líderes del G20, la OCDE pueda hacer la invitación formal al país para empezar el proceso de volverse miembro pleno.

- Hubo reunión de consejo de ministros de la OCDE. ¿Cómo viene la decisión de invitar a la Argentina?

- No estaba previsto que hubiera ayer ninguna decisión. Lo que hay es un proceso de consultas entre todos los países que eventualmente van a dar una decisión o unos textos que van a ser sometidos a la decisión de todos los demás. Espero que esto dé tiempo para que hasta el sábado se culmine el proceso.

- El respaldo a Argentina ya existe de todos los países. Emmanuel Macron, de Francia, lo acaba de reiterar.

- Lo que hay es una voluntad y compartida decisión de que la Argentina tiene que empezar el proceso formalmente y que lo hará más tarde o temprano. No se pierde un solo día: todos los días Argentina se incorpora a otros de los instrumentos que tenemos.

- ¿Por qué dijo entonces que podría darse en estos días, antes del sábado la invitación?

- La razón es que nos gustaría verlo. Sería muy interesante que se dé. Es un voto de confianza para la Argentina en el momento de presidencia de la cumbre del G20. La señal es importante.

- ¿Por qué se está trabando la invitación?

- Lo que pasó es que se hizo un paquete de seis países. Pero hubo algunos problemas bilaterales que dificultaron la aprobación. Ahora se está hablando de tomar una parte del paquete. En cualquier formulación, la Argentina estaría primera.

- A menos de un año de la elección presidencial. ¿Cómo puede afectar el proceso de incorporación de la Argentina a la OCDE?

- Si nosotros estuviésemos deteniendo estos procesos en cada país porque hay elecciones entonces no tendríamos ningún miembro. El proceso de incorporación de un país a la OCDE tarda entre 3 y 4 años, en promedio. Son 25 diferentes comités. Una vez que cada uno de estos me informa que ya está satisfecho con las medidas que se tomaron o que ya existen, entonces ahí se pasa a poder tomar la decisión política para que pueda ingresar. El secreto es que ya estamos en esto. No estamos haciendo ningún tipo de hipótesis sobre quién va a ser o no.

- ¿Cómo afectó la crisis argentina la invitación?

En el caso del último episodio de inestabilidad y turbulencias en los mercados hubo un reconocimiento temprano y se recurrió al Fondo Monetario casi inmediatamente. En general se tiende a recurrir al FMI como último recurso. Y aquí, con mucho pragmatismo y oportunidad, se hizo rápido. Pero luego de un primer intento, se agregó un elemento muy importante, lo que llamamos un ancla monetaria, que lo que tuvo fue un efecto muy interesante, un efecto sorpresa. Además tuvo una expresión de deseo de estabilización. También busca frenar la inflación, que es perniciosa. Provoca terribles injusticias sociales y exacerba problemas de distribución del ingreso. Todo el mundo puede tener problemas, el tema es como se los enfronta. Aquí se lo hizo con oportunidad y coraje, con valor.