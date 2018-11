Macri busca apoyo de Trump para definir el comunicado del foro

A dos meses del último encuentro, el presidente Mauricio Macri recibirá en Casa Rosada a su par de Estados Unidos, Donald Trump. El jefe de Estado aprovechará la relación para pedirle respaldo en su objetivo de lograr un comunicado final de la cumbre del G20, que lleve la firma de todos los líderes.

Trump ya mostró su apoyo a Macri a través del fuerte apoyo al préstamo del FMI o también del ingreso de la Argentina a la OCDE. Incluso, en las últimas horas, Estados Unidos oficializó lo que aprobó su Congreso: alrededor de u$s 800 millones en obras viales, Vaca Muerta y energía alternativa a través de la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC).

Macri ahora necesita su ayuda política, para lograr un comunicado conjunto del G20, y mostrarse en la vidriera internacional como un constructor de "consensos". Ayer, en el Centro de Convenciones, los sherpas de los 19 países y la Unión Europea seguían negociando el borrador. "Está difícil", confesó un negociador a este medio, por diferencias en las reglas comerciales y de cambio climático. Una de las premisas sería suavizar el texto, sin proclamas contra el proteccionismo o defender el medio ambiente, sin aludir al Acuerdo de París, que Trump rechaza.

El pedido de Macri tiene sus motivos. Trump se mostró disruptivo con el G20, en 2017. En esa oportunidad, en plena cumbre de Líderes, el presidente de Estados Unidos dejó la reunión con sus pares y fue reemplazado por su hija Ivanka Trump.

Otro motivo es que Trump se mostró disruptivo también este año, en el G7. Este foro, así como el de APEC hace 10 días, no emitieron un comunicado conjunto. "Buscamos un acuerdo que muestre consenso, principalmente. Las firmas de los líderes. No tenemos metas ambiciosas", comentó una fuente oficial.

Por su parte, Trump está preocupado por la influencia de China en la región (segundo socio comercial de Argentina, después de Brasil). Así lo expresó su vice Mike Pence, en octubre, en el Instituto Hudson, cuando alertó sobre el peso global de Beijing. Estados Unidos está preocupado por la adhesión de los países como Argentina, al megaproyecto "One Belt, One Road", que impulsa Xi Jinping. El Gobierno no va a adherir este año.

El otro tema que preocupa a Washington es la construcción de la central nuclear china. Ese proyecto todavía tiene vida. Igualmente, en Gobierno quieren dejar en claro que están más identificados con Trump. "Podemos tener proyectos puntuales con China. Pero otra cosa es la alianza política que tenemos con Estados Unidos. Tenemos una mirada común y valores que nos identifican", plantearon.