Una década de arte y análisis junto a todos sus protagonistas

El 25 de noviembre de 2008 empezamos a escribir nuestras opiniones sobre el mercado del arte en El Cronista. Son más de 500 notas donde analizamos qué ocurre en el mundo y en nuestro país y también vemos el desarrollo de los precios de los artistas.

Ante la quiebra de Lehman Brothers -el 15 de septiembre de 2008-, el mercado hace una caída brutal en el siguiente año que representó ventas inferiores en un 40% interanual y además cerca del 45% de lo ofrecido quedó sin postores, cuando lo normal es que el 15% no encuentre comprador. Pero el mercado de arte tiene rápida recuperación y a los 3 años (2011) ya todos los números y precios estaban en el mismo nivel de 2008.

Las figuras del arte contemporáneo eran Jeff Koons, Peter Doig y Jean-Michel Basquiat. Hoy lo siguen siendo pero con precios que han subido un 9% anual acumulativo. El fuerte aumento de precios y volumen ha sido por la incorporación enorme de los chinos en el mercado (solos representan el 33%) y de los artistas con mayores precios, un 40% son chinos, además están creando un promedio de 700 museos por año y se estima que hoy tienen cerca de 15.000 instituciones dedicadas al arte.

La tercera casa de subastas del mundo: Phillips, vendía u$s 250 millones hace diez años y hoy está cerca de los u$s 1000 millones (300%). Christies duplicó sus ventas en volumen desde 2009 y está cerca de los u$s 8.000 millones. Un tríptico de Francis Bacon fue comprado en 2008 por el empresario ruso Abramóvich en u$s 86 millones y seguramente se vendería en el doble actualmente.

La cantidad de operadores en el mercado se mantiene estable, con 14.500 casas de subasta, 300.000 galerías y 3 millones de personas dedicadas al negocio del arte. Hay más de 50.000 artistas activos en el mercado. Las ventas on-line crecen día a día, y ya son el 8% de lo vendido, y las 300 ferias de arte representan u$s 15.000 millones en ventas. La cantidad de operaciones crece pero no todos los precios de los autores se multiplican. Picasso, que es la estrella del mercado, ha visto crecer sus precios un 34% en la década. Las obras de Claude Monet se han valorizado un 30%, y otros artistas como Richter, Giacometti o Chagall simplemente han mantenido sus precios. Otros han sufrido grandes bajas como el multifacético Andy Warhol cuyas obras valen un 50% menos que lo que costaban en el 2008, y también pasa otro tanto con Damien Hirst. No todo son récords, el 50% de lo vendido tiene de precio menos de u$s 1000.

En nuestro país, las ventas en remates fluctúan en u$s 15 millones por año y los precios promedio son de u$s 3.000 por obra. Es Fernando Fader el que más se ha cotizado y sus precios se han triplicado. El más activo del mercado es Quinquela Martín que ha duplicado sus precios en diez años y también ha ocurrido esto con la obra de Antonio Berni.

Sin duda el arte es un importante refugio de valor que supera la inversiones en inmuebles y en acciones, pero a diferencia de éstas, no tiene una gran liquidez y las comisiones de compra y venta son muy altas. Vivir con arte es un privilegio y en el mediano plazo, una gran inversión.