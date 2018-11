Byma compra casi u$s 3 millones en acciones de Matba para impedir fusión con Rofex

Parece el River-Boca de los mercados. La final será el 12 de diciembre, cuando la asamblea de Matba apruebe o rechace la fusión con Rofex. El día anterior la asamblea de Rofex aprobará la fusión, ya que ahí no hay divisiones, como las hay entre los accionistas del Mercado a Término, al punto que acaba de renunciar un director suplente, José Beruatto, por motivos personales. Esos motivos son que vendió su acción a byma, y por estatuto de MATBA para ser director hay que ser accionista. Pero esa no fue la única acción que compró Byma, sino que en total fueron 18, a un precio récord de u$s 150.000 cada una, por lo que suman u$s 2,7 millones. Como ya tenía 31 acciones, ahora totaliza 49, el equivalente al 12,25% del paquete Matbiano.

Los Rofex Boy’s no se quedaron de brazos cruzados y también pagaron u$s 150.000 por cada una de las siete nuevas acciones que adquirieron, con lo cual totalizan 20, el máximo que pueden tener por estatuto de Matba, aunque otros accionistas también están comprando papeles para apoyar la integración.

Por lo pronto, con sus 20 acciones hoy Rofex tiene el 5% de Matba, lo que lo convierte en el segundo mayor accionista junto con la poderosa Bolsa de Cereales, cuya opinión es central y todos están aguardando su decisión, y el tercero es el Grupo Baccarin, con el 3%, lo que incluye a todo el grupo familiar más empresas controladas.

Los rosarinos compran con la premisa de consolidar la integración: “Seguimos el mismo lineamiento de estos dos años de trabajo en conjunto con Matba y es un hecho que la integración se va a dar porque contamos con los votos suficientes para que la asamblea del 12 de diciembre la apruebe”, confían puertas adentro.

Por ANA CLARA PEDOTTI Mirá también Fintech insisten en su potencial de inclusión financiera para el país La digitalización es un camino de ida para el sistema financiero: promete llevar crédito a más personas y hacer crecer el negocio. "Argentina tiene todas las condiciones para ser líder Fintech en la región y en el mundo", dijo Lucas Llach, ex vice del Central, en un evento del sector

En los próximos días puede haber más movimientos tanto de uno como de otro lado, ya que cada vez más accionistas individuales aprovechan estos valores récord para vender, por lo que van empezando a quedar solamente los institucionales.

El lobby de Byma para rechazar la fusión llega a tal punto de haberse reunido ya con una treintena de accionistas matbianos para presentarles un documento donde detallan el traspié que podría tener por las contingencias que tienen por los contratos de dólar futuro. En el paper, al que tuvo acceso en forma exclusiva este diario, incluyen desde lo que pasó con la Caja de Liquidación de París en 1974 hasta con el Hong Kong Future Exchange en 1987.

Las presentaciones ante los accionistas lo realiza el trío de los Byma Boy's conformado por Bernardo Mariano (nuevo director de Matba), Alejandro Berney (CEO de Caja de Valores, a su vez ascendido a CEO de Byma y director suplente de Mariano en Matba) y Rafael Monsegur, nuevo miembro en la comisión fiscalizadora de Matba como síndico titular y asesor letrado de Byma. En los próximos días se seguirán reuniendo con más accionistas para tratar de convencerlos. Argumentan que la valuación de u$s 212 millones de Rofex que hizo Columbus Zuma es exagerada, porque "no hay forma de que Rofex mantenga sus aranceles que son 10 veces más altos que sus comparables. Que salgan a cotizar antes de la fusión, así sabemos cuál es su verdadero valor", reclaman.

"Van a tener que bajar sus aranceles a un quinto porque van a tener competencia, el regulador le va a exigir estar en curva de comparables como le exigió a Caja de Valores; y los aranceles caen a medida que aumentan los volúmenes del mercado. Teniendo en cuenta que los aranceles del negocio de trading podrían caer a un quinto para estar alineados con sus comparables, las ganancias operativas de Rofex podrían caer 77% desde los niveles actuales, como así también su valuación", precisa el paper.

Los rofexeros, a sabiendas de este documento que anda circulando, afirman que "no tiene ningún tipo de sustento, sino que la estrategia radica en que Byma quiere tener un mercado de futuros, que hasta lo ha hecho público, por lo que es infantil el planteo que hacen de las contingencias. ¿Sino cómo le explican a los accionistas de la inversión que han hecho en Matba, a sabiendas de la futura fusión con Rofex?"

"El tema es que no se animan a competir, entonces nos quieren destruir. Hasta cuestionan a la empresa valuadora, Columbus Zuma, lo que es medio border, por el prestigio que tiene como advisor. Pero se vienen las finales y empiezan a aparecer estas cosas. Rofex triplicó su volumen luego de 2015, operan en Rofex los principales comitentes del país y del extranjero, por lo que la confianza en el mercado es plena. Por lo tanto, sus argumentos son pobres, pero lo bueno es que ya falta cada vez menos para que se conozca la verdad", dicen los rosarinos, confiados en que la fusión se aprobará.