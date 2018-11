Hacienda licitó Letras: mantuvo tasa en dólares y la subió en dos puntos en pesos

El Ministerio de Hacienda emitió deuda por u$s 833 millones en Letras del Tesoro (Letes) y $ 13.245 millones en Letras Capitalizables (Lecap), además de ampliar la línea de bonos del Tesoro a 2020 (BOTE 2020) en $ 7861 millones.

Así, la cartera que maneja Nicolás Dujovne adjudicó Letes por u$s 833 millones con vencimiento al 14 de junio, sobre un total de u$s 836 millones ofertado. El precio de corte fue de u$s 975,5 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo que representa una tasa nominal anual de 4,75%.

En la pasada licitación de hace dos semanas, Hacienda validó también una tasa de 4,75% cuando adjudicó Letes por u$s 1350 millones con vencimiento en mayo de 2019.

En cuanto a las Lecap, el Gobierno captó $ 13.245 millones con vencimiento al 29 de marzo, pese a que recibió ofertas por $ 22.389 millones. El precio de corte fue de $ 1050 por cada $ 1000 de valor nominal, lo que representa una tasa anual de 53,49%.

Se trata de un interés dos puntos porcentuales por encima de la tasa de 51,19% que validó el miércoles pasado.

Para la ampliación de los BOTE 2020 se adjudicó un total de $ 7861 millones. El rendimiento en base semestral fue de 26,56%, informó Hacienda.