El profesor Andrew Cooper estudia hace años el Foro del G20 y considera que en esta cumbre no habrá “un gran resultado”, pero aclara que el organismo mantiene su relevancia.

- ¿Cuáles son los principales desafíos de la Cumbre?

- El principal desafío será la capacidad de mantener al G20 como el centro de la política global. La crisis de 2008 fue hace 10 años, así que la sensación de intensidad ya se desvaneció.

Los anfitriones del G20 empujaron agendas que son importantes, pero que no tuvieron resultados concretos. Argentina, con el foco en temas como el futuro del trabajo, es un buen ejemplo.

Así que no habrá un gran resultado en 2018 como hubo en el período de 2008 a 2010, pero eso no significa que el G20 sea irrelevante. No hay deserciones, y como si fuera poco, el G20 expandió su alcance con actividades como el Think Tank 20/T20 que se volvió más importante y visible.

- ¿Qué hace al G20 resiliente mientras otras organizaciones internacionales parecen perder influencia?

- Lo que le da al G20 resiliencia es su informalidad. Tiene flexibilidad para perder impulso pero volver a escena si es que asoma otra crisis financiera global. En este momento, el G20 atraviesa un “patrón de espera”, no es más un comité de crisis pero aún está disponible si es necesario.

- ¿Cree que el G20 va a seguir siendo un actor influyente si es que hay menos interdependencia económica, por el crecimiento de nacionalismos y populismos?

- Argentina tiene un rol central en mostrar resistencia al populismo, usando su membresía en el G20 con buenos efectos. Este rol no será fácil, mientras Donald Trump sea el foco principal de la atención de los medios. Pero hasta ahora Argentina mostró mucho profesionalismo y disciplina.

Como mencioné, esto no significa que habrá grandes resultados concretos. Sin embargo, tampoco habrá una ruptura disruptiva. Si el G20 ya no es un comité de crisis, será un lugar en el que los líderes pueden encontrarse con otros líderes en un ambiente equitativo.