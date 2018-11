¿Por qué Trump sostiene a Macri?

Los números de la economía argentina son abrumadores, por lo malos. Este año, la inflación proyectada en 15% terminará cerca del 45%, la economía no crece, la deuda aumentó y al cerrarse los mercados y seguir teniendo déficit primario el gobierno de Mauricio Macri volvió a utilizar una vieja receta: recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI). Unos meses antes, la sobrevaluación del peso llegó a su fin, pero las primeras consecuencias de la devaluación, como siempre, suman a la crisis. De hecho, las canastas que definen pobreza e indigencia marcaron el mes pasado una suba de 7,5% contra septiembre, superior en más de dos puntos a la variación promedio de los precios que fue de 5,4%. Por si faltan datos negativos, las tasas rondan el 60% y el desempleo araña el 10%.

Con todo este panorama, el Gobierno culmina 2018 y comienza el año electoral, donde Cambiemos se juega la continuidad. Si es por los números, el pronóstico de triunfo no tiene por qué ser bueno. Sin embargo, hay un sostén de peso, que no necesariamente es decisivo pero claramente hay que tener en cuenta. Ese sostén es Donald Trump.

Hay que recorrer los principales centros de poder estadounidenses para confirmar el apoyo internacional que tienen Mauricio Macri y sus políticas de Gobierno. Tanto el Departamento de Estado, como el Tesoro, el Banco Mundial o colaboradores y ex colaboradores de Trump tienen un discurso similar: en la Argentina, Macri.

La pregunta es por qué, si los números de la economía no acompañan. La respuesta en gran parte es política. Para Estados Unidos, Macri es garantía de tener “el patio trasero en orden”. Estados Unidos no quiere más gobiernos “populistas” en la región. Si bien su enemigo actual es Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, país al que no todos descartan una intervención militar, si Cristina Fernandez de Kirchner vuelve a ser una opción para gobernar el país, la preocupación irá en aumento.

Por eso, ante la crisis financiera argentina, al FMI, cuyo mayor aportante es Estados Unidos, no le tembló el pulso para poner en marcha el mayor crédito que el organismo otorgó en su historia. El otro enemigo de Estados Unidos es nada menos que China. Y el avance del país asiático en Sudamérica, que le agregó a producir barato y comprar bonos del tesoro americano, la compra de empresas y el financiamiento de megaobras en la región, también les quita el sueño a los colaboradores de Trump, tanto como cuando su jefe se pone a tuitear y romper con cualquier protocolo de buenas costumbres.

Otro dato a tener en cuenta a la hora de hablar del respaldo de Estados Unidos es que Trump, que odia las reuniones protocolares y los congresos, llegará a la Argentina para participar del G20. La decisión de poner un pie en Buenos Aires y además tener una reunión bilateral con el presidente argentino, también es otra muestra del respaldo a Macri, al menos así, lo aseguran en Washington.

Cuidando el capital

Estados Unidos y su defensa de la propiedad privada hace que su radar exterior sea el cuidado del capital americano en el mundo. Para eso, la “injerencia” en las políticas de los diferentes países es clave. En la Argentina no es diferente. La confianza de Trump a Macri no está dada porque se conocieron cuando eran empresarios o porque se cruzaron en una cancha de golf. La confianza está en que Macri, para Trump, garantiza no cambiar las reglas de juego. Y también confían en que la Argentina con Macri y atada al endeudamiento del FMI puede ser un freno mayor a la avanzada china.

¿Cómo ve Estados Unidos a la Argentina?

En un viaje organizado por la Amcham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, a Washington a fines de octubre y donde participó El Cronista junto a otros medios nacionales y representantes de empresas, un economista argentino con fuertes vínculos en el sector financiero describió la situación actual de la Argentina a través de un relato histriónico. Sin bien ese relato es a título personal, lo cierto es que en Estados Unidos piensan parecido sobre lo que pasa hoy con el Gobierno.

El relato dice así: “El Gobierno es un camioncito que cargó a todos y tomó la ruta 2 para llegar a Mar del Plata. No está equivocado, el camino es el correcto, no es la ruta 9. Lo que ocurre es que ahora estamos en Chascomús, al camión se le salió una rueda porque se le rompieron los bulones. Entonces los que van en la caja gritan que ya que están en Chascomús quieren comprar medialunas, pero el chofer les dice que no, que la poca plata hay que usarla para comprar los bulones y seguir viaje.

Para colmo, llueve, la gente se moja y estamos varados en la ruta. Es difícil entender de que este es el camino correcto y que no hay plata para medialunas”. Para terminar, el mismo economista cerró su discurso con una frase para el recuerdo. “El problema argentino es que teníamos una zapatería y nos comimos los zapatos. Argentino, te comiste los zapatos”, afirmó para graficar lo que según él ocurrió durante los últimos años del kirchnerismo.

De todas formas, más allá del apoyo internacional, la crisis local es para tener en cuenta y hay que ver qué le sucede al Gobierno si en el peronismo surge otro candidato que no sea Cristina, o si la economía empeora y Cristina comienza a subir en las encuestas.