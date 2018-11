Secretos del uso del inglés en la jerga de negocios

At the end of the day - Al final del día

Significado: finalmente; por último; tras haber considerado todos los aspectos.

Si se quiere hacer referencia al final del día o de la jornada laboral, se pueden utilizar los acrónimos EOD (end of day) o EOB (end of business).

Ballpark / ballpark figure - campo de béisbol/ cifra de campo de béisbol

Significado: una estimación aproximada.

Esta expresión hace referencia a una estimación con un margen de error tan grande como un campo de béisbol.

Ejemplo:

-At this rate, we'll be over budget by the end of the month (A este ritmo, nos saldremos del presupuesto a finales de mes).

- By how much? (¿De cuánto?)

- In the ballpark of 10k (De aproximadamente unos 10 000).

Blue sky thinking - Pensamientos/consideraciones de cielo azul

Significado: ideas creativas sin ningún tipo de restricciones prácticas.

To boil the ocean - Hervir el océano

Significado: hacer lo imposible; hacer milagros.

Drill down - Perforar hasta el fondo

Significado: realizar un análisis de manera jerárquica partiendo del nivel más amplio de los datos hacia su nivel más específico, con el fin de identificar la raíz de un problema.

To eat your own dog food - Comerte tu propia comida de perro

Significado: promocionar tu producto usándolo tú mismo. También conocida como dogfooding, esta práctica es sin duda una de las maneras más directas de demostrar la confianza que deposita en lo que hace.

To pick the low hanging fruit - Recolectar la fruta que cuelga más bajo

Significado: elegir la solución más simple para alcanzar un objetivo. Se puede utilizar esta expresión al referirse, por ejemplo, a una solución rápida para paliar una falla en el sistema o a una manera de conseguir ventas rápidas.

To take something offline - Tomar algo fuera de conexión

Significado: hablar de algo en otro momento, con otras personas. Esta expresión suele emplearse cuando alguien hace un comentario que no es para nada relevante durante una reunión y del que se debe hablar en otro momento y lugar.

To get your ducks in a row - Conseguir poner tus patos en fila

Significado: preparar y dejar listo cada uno de los pasos de un proyecto para poder pasar a la siguiente fase.

To run something up the flagpole - Alzar algo sobre el asta de la bandera

Significado: hacer una prueba piloto u organizar un grupo de discusión; probar a hacer algo y observar cuál es la reacción.

To wrap one's head around - Envolverse la cabeza alrededor de algo

Significado: reflexionar muy detenidamente sobre algo; intentar entender algo.