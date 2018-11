Martín Ocampo, exsecretario de Seguridad porteño: “Soy el responsable político de lo que pasó"

El exsecretario de Seguridad porteño, Martín Ocampo, admitió hoy ser ‘el responsable Político de lo que pasó‘ en las inmediaciones del Monumental, cuando el micro que trasladaba a los jugadores de Boca fue agredido y buscó despegar al presidente de la Nación, Mauricio Macri del desastre del fin de semana en el súper clásico Boca- River.

El ex ministro, apuntó, además, a una posible represalia de sectores de seguridad por las transformaciones que llevó adelante en la Policía de la Ciudad y admitió: ‘Me voy con un sabor agridulce‘.

‘Como consecuencia de lo sucedido el sábado pasado evalué dar un paso al costado porque soy el responsable político‘, admitió Ocampo e insistió: ‘Yo conducía toda esa gente. Esa gente se equivocó y el responsable político soy yo‘.

Ocampo habló en Radio Con vos, FM 89.9, en el programa “Dejen de llorar” que conducen Maru Duffard y Gastón Cavanagh.

Respecto de su conversación con el Presidente de la Nación, Ocampo dijo que ‘sería involucrarlo en una situación en la que el Presidente no tiene nada que ver‘, y advirtió que con esta final de Boca-River, ‘quedó demostrado que hay que casi militarizar un partido de fútbol‘.

‘Nuestro combate a la barra de River tiene sus implicancias‘, señaló Ocampo y dijo que ‘el equipo que venía trabajando conmigo sigue en sus cargos‘.

Sobre la situación de River y los allanamientos del viernes, indicó: ‘Lamentablemente la reventa de entradas no es un delito, sino una contravención. Por eso lamentablemente están libres parte de los detenidos. Las entradas secuestradas salieron del club River Plate‘.

Respecto de su relación con el presidente de Boca, Daniel ‘Tano‘ Angelici, contó: ‘Soy amigo del Tano Angelici hace treinta años. Mi relación con el Tano Angelici no tuvo relación con el ejercicio de mi gestión‘, y remató: ‘Angelici jamás me pidió a mi una cosa que yo no pudiera hacer. No hablé en todo el fin de semana con Angelici‘.

Ocampo reconoció que ‘hubo falencias en la organización de la estrategia. Se tomaron medidas de previsión pero no fueron exitosas. Había una estrategia con respecto al ingreso del micro que, claramente, no funcionó‘.

‘El problema de los piquetes es un problema de la política, no de la Seguridad y de la policía‘, dijo Ocampo respecto de la interna histórica que mantiene con la política de Seguridad de la Nación.

‘Desde el punto de vista familiar estoy contento con la discontinuidad de mi gestión. Las responsabilidades políticas indican que después de haber hecho muchos cambios en políticas de seguridad me tenga que ir por el suceso del sábado último‘, advirtió.

Sobre su futuro, señaló: ‘Ahora voy a pensar desde qué lugar puedo aportar a la Argentina‘ y dijo que pensará si volverá a ocupar la conducción del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, cargo en el que pidió licencia cuando asumió como ministro de Seguridad.