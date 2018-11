Qué hacer con el aguinaldo si se tienen deudas

La recesión económica se percibe en los bolsillos de la mayoría de los argentinos, por lo que un ingreso extra como el aguinaldo es muy esperado, en especial porque cuando el sueldo no alcanza lo habitual es endeudarse. Esta solución es momentánea, pero sobre todo, costosa: hoy implica financiarse a tasas que llegan a las tres cifras, que es el caso de las tarjetas de crédito.

Según los últimos datos de la cámara Atacyc, en octubre las tarjetas de crédito registraron un alza interanual de 7%, y fueron los supermercados los que lideraron esta tendencia, con subas 15% en transacciones y de 45% en facturación, lo que denota que se están financiando los bienes básicos; pero con un Costo Financiero Total (CFT) que ya llega al 130%.

"Las tarjetas de crédito suelen ser la forma más común de endeudarse", dice el economista Ezequiel Baum en su libro "Ordená tu economía", en el que detalla que "el mayor problema asociado a deber plata es planificar cómo devolver ese dinero (en cuánto tiempo y en qué moneda) y qué costo tiene (financiero y emocional)".

Por su parte, Mariano Otálora, director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales, explica: "Cuando adeudás, ya sea una tarjeta de crédito o cualquier tipo de servicios, y decidís si pagar o no pagar algo, es necesario hacer un análisis financiero para ver qué conviene más, cuál es la tasa de interés que se cobra en cada caso".

Es decir que la estrategia debería ser comparar las tasas. Al tomar como ejemplo a uno de los bancos privados con mayor cantidad de clientes del país se pueden sacar un sola conclusión: cualquier excedente debe ir a cancelar saldo en la tarjeta de crédito.

Opciones que no van

Plazo fijo: Es probable que en momentos de crisis la primera reacción sea destinar cualquier ingreso extra al ahorro, pero ésta no es una buena opción si hay deudas que pagar. La excepción sería invertir ese ahorro y que la ganancia sea superior a la tasa de la deuda, algo que, claramente en el contexto actual, no existe, ya que no hay inversión que garantice más del 130% que cobran las tarjetas de crédito por dejar saldo financiado. En el caso del plazo fijo, el interés del mercado ronda el 45% para plazos cortos y pasados los 180 días desciende a 40%. "El CFT de las tarjetas crédito triplican las tasas que ofrecen los plazos fijos. No sacás ningún beneficio ni conveniencia haciendo un plazo fijo si tenés deuda en la tarjeta", sentencia Otálora.

Préstamo personal: Las tasas de estos créditos (que están disponibles de forma inmediata por medios on line) promedian el 70%, de manera que si bien algunos clientes pueden tomarlos para pagar el resumen de la tarjeta, sólo es una alternativa viable si el aguinaldo no alcanzó para saldar toda la deuda y si el plástico es dejado de lado por un tiempo. Sucede que si el nivel de consumo con tarjeta no cede, mes a mes llegará doble gasto, el de la tarjeta y el de la cuota del préstamo. Para Baum, pedir un préstamo personal conviene cuando, "por el costo asociado y el tiempo que se tarde en cancelarlo, se trate de un gasto importante que no pueda financiarse usando la tarjeta de crédito y que tenga sentido estar pagando por dos o tres años".

Plan de pago en cuotas: las tarjetas de crédito ofrecen pagar en cuotas saldos o compras grandes puntuales, e incluso a un CFT menor, de entre 80% y 87%, según los plazos de devolución. En su página, Visa indica que el Plan V es ideal para cuotificar las compras en aquellos rubros como combustibles, entradas para espectáculos, restaurantes o compras en el exterior. Además, aclara que son cuotas fijas, que la primera se abona en el siguiente resumen y que se puede cancelar en cualquier momento. No obstante, es una opción siempre que no se tenga acceso a un crédito con una tasa inferior al 80% citado y si el uso del plástico se limita, si no, al igual que con el préstamo personal, todos los meses el gasto se duplicará, entrarán los consumos nuevos y la cuota del plan.